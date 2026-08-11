Экономический календарь
Прогноз чистой задолженности Новой Зеландии, % ВВП (New Zealand Net Debt Forecast, % GDP)
|Низкая
|42.4%
|42.7%
|
43.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
|42.4%
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42.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Прогноз чистой задолженности Новой Зеландии в процентах от % ВВП (Net Debt Forecast, % GDP) отражает финансовую позицию правительства Новой Зеландии и представляет собой предполагаемую разницу между расходами на содержание бюджетных организаций и доходами для их оплаты. Публикуется Казначейством страны каждое полугодие.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз чистой задолженности Новой Зеландии, % ВВП (New Zealand Net Debt Forecast, % GDP)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
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Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
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