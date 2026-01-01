Экономический календарь
Изменение занятости населения в Новой Зеландии кв/кв (New Zealand Employment Change q/q)
|Высокая
|0.0%
|0.2%
|
-0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.5%
|
0.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение занятости населения в Новой Зеландии кв/кв (Employment Change q/q) отражает изменение количества официально трудоустроенных граждан в экономике Новой Зеландии в отчетном квартале по отношению к предыдущему. Рост занятости говорит об укреплении рынка труда и может положительно повлиять на котировки новозеландского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение занятости населения в Новой Зеландии кв/кв (New Zealand Employment Change q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
