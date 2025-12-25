Розничные продажи по электронным картам м/м (Electronic Card Retail Sales m/m) отражают процентное изменение по безналичным расчетам за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Индикатор можно использовать для оценки расходов и экономической активности потребителей.

Значения индикатора подвергаются сезонной корректировке, могут пересматриваться каждый месяц, а месячные движения могут колебаться.

График последних значений: