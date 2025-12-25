КалендарьРазделы

Число туристов в Новой Зеландии г/г (New Zealand Visitor Arrivals y/y)

Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Труд
Низкая 9.4% 5.5%
9.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
5.9%
9.4%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Число туристов г/г (Visitor Arrivals y/y) показывает годовое изменение количества заграничных визитеров, краткосрочно пребывающих в Новую Зеландию. Поскольку туризм занимает важное место в экономике Новой Зеландии, увеличение данного показателя может благоприятно сказаться на новозеландском долларе.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число туристов в Новой Зеландии г/г (New Zealand Visitor Arrivals y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
9.4%
5.5%
9.6%
сент. 2025
9.6%
5.4%
7.5%
авг. 2025
7.5%
6.0%
6.6%
июль 2025
6.6%
3.4%
0.8%
июнь 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
май 2025
6.1%
1.5%
18.8%
апр. 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
март 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
февр. 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
янв. 2025
13.4%
9.1%
12.2%
дек. 2024
12.2%
6.1%
5.9%
нояб. 2024
5.9%
3.6%
6.3%
окт. 2024
6.3%
2.2%
0.9%
сент. 2024
0.9%
3.7%
3.6%
авг. 2024
3.6%
3.8%
3.8%
июль 2024
3.8%
8.0%
3.8%
июнь 2024
3.8%
6.9%
12.1%
май 2024
12.1%
14.8%
1.7%
апр. 2024
1.7%
31.5%
27.9%
март 2024
27.9%
31.9%
35.0%
февр. 2024
35.0%
14.0%
21.7%
янв. 2024
21.7%
2.1%
14.8%
дек. 2023
14.8%
2.1%
30.4%
нояб. 2023
30.4%
2.1%
39.8%
окт. 2023
39.8%
2.1%
48.7%
сент. 2023
48.7%
2.1%
59.4%
авг. 2023
59.4%
2.1%
59.3%
июль 2023
59.3%
2.1%
88.5%
июнь 2023
88.5%
2.1%
120.4%
май 2023
120.4%
2.1%
307.5%
апр. 2023
307.5%
2.1%
805.0%
март 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
февр. 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
янв. 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
дек. 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
нояб. 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
окт. 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
сент. 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
авг. 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
июль 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
июнь 2022
83.5%
14.8%
26.3%
май 2022
26.3%
37.2%
70.1%
апр. 2022
70.1%
57.6%
517.0%
март 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
февр. 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
янв. 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
дек. 2021
4.4%
319.2%
3.8%
нояб. 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
окт. 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
сент. 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
