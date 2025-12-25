Экономический календарь
Изменение годового валового внутреннего продукта (ВВП) Новой Зеландии (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)
|Средняя
|-0.5%
|-0.4%
|
-1.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение годового ВВП (GDP Annual Change) отражает процентное изменение внутреннего валового продукта Новой Зеландии за отчетные 4 квартала по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Рост ВВП может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение годового валового внутреннего продукта (ВВП) Новой Зеландии (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
