Экономический календарь
Постоянная и долгосрочная миграция в Новой Зеландии (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)
|Низкая
|2.400 тыс
|1.123 тыс
|
1.760 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.091 тыс
|
2.400 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Постоянная и долгосрочная миграция в Новой Зеландии (Net Permanent & Long-Term Migration) представляет собой разницу между прибывшим и выбывшим населением. Значение измеряется по количеству мигрантов на постоянной и долгосрочной основе на срок от 12 месяцев.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Постоянная и долгосрочная миграция в Новой Зеландии (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
