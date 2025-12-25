КалендарьРазделы

Постоянная и долгосрочная миграция в Новой Зеландии (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Труд
Низкая 2.400 тыс 1.123 тыс
1.760 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
2.091 тыс
2.400 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Постоянная и долгосрочная миграция в Новой Зеландии (Net Permanent & Long-Term Migration) представляет собой разницу между прибывшим и выбывшим населением. Значение измеряется по количеству мигрантов на постоянной и долгосрочной основе на срок от 12 месяцев.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Постоянная и долгосрочная миграция в Новой Зеландии (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
2.400 тыс
1.123 тыс
1.760 тыс
сент. 2025
1.800 тыс
1.254 тыс
0.790 тыс
авг. 2025
0.460 тыс
1.320 тыс
1.770 тыс
июль 2025
2.060 тыс
1.241 тыс
1.930 тыс
июнь 2025
1.670 тыс
1.662 тыс
1.370 тыс
май 2025
1.530 тыс
2.176 тыс
1.090 тыс
апр. 2025
1.810 тыс
3.289 тыс
1.950 тыс
март 2025
2.480 тыс
3.733 тыс
4.040 тыс
февр. 2025
5.430 тыс
1.740 тыс
2.370 тыс
янв. 2025
2.380 тыс
2.030 тыс
4.740 тыс
дек. 2024
3.810 тыс
1.032 тыс
2.140 тыс
нояб. 2024
2.070 тыс
1.332 тыс
1.530 тыс
окт. 2024
2.790 тыс
1.524 тыс
2.190 тыс
сент. 2024
2.310 тыс
2.160 тыс
2.010 тыс
авг. 2024
1.840 тыс
2.736 тыс
3.000 тыс
июль 2024
3.030 тыс
2.211 тыс
2.880 тыс
июнь 2024
2.710 тыс
-0.002 тыс
3.430 тыс
май 2024
1.410 тыс
5.110 тыс
апр. 2024
7.380 тыс
5.620 тыс
март 2024
4.910 тыс
6.330 тыс
февр. 2024
7.630 тыс
3.950 тыс
янв. 2024
2.870 тыс
10.310 тыс
дек. 2023
7.260 тыс
6.870 тыс
нояб. 2023
2.740 тыс
9.090 тыс
окт. 2023
7.810 тыс
10.010 тыс
сент. 2023
7.510 тыс
12.350 тыс
авг. 2023
9.980 тыс
6.440 тыс
июль 2023
5.786 тыс
8.549 тыс
июнь 2023
5.033 тыс
7.061 тыс
май 2023
4.939 тыс
7.633 тыс
апр. 2023
5.785 тыс
13.176 тыс
март 2023
12.108 тыс
12.609 тыс
февр. 2023
11.655 тыс
6.445 тыс
янв. 2023
5.170 тыс
8.064 тыс
дек. 2022
4.581 тыс
7.354 тыс
нояб. 2022
6.110 тыс
3.857 тыс
окт. 2022
3.343 тыс
3.430 тыс
сент. 2022
2.176 тыс
1.343 тыс
авг. 2022
0.047 тыс
0.475 тыс
июль 2022
-0.376 тыс
-0.389 тыс
июнь 2022
-0.896 тыс
-0.853 тыс
май 2022
-0.828 тыс
0.060 тыс
апр. 2022
-0.080 тыс
0.926 тыс
март 2022
1.177 тыс
-0.937 тыс
февр. 2022
-0.593 тыс
-0.952 тыс
янв. 2022
-0.558 тыс
-0.539 тыс
дек. 2021
-5.390 тыс
-0.280 тыс
нояб. 2021
1.300 тыс
7.170 тыс
окт. 2021
8.140 тыс
5.670 тыс
сент. 2021
6.530 тыс
2.110 тыс
123
