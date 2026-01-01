Экономический календарь
Доля экономически активного населения в Новой Зеландии (New Zealand Participation Rate)
|Низкая
|70.3%
|70.5%
|
70.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|70.2%
|
70.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Доля экономически активного населения в Новой Зеландии (Participation Rate) отношение количества людей трудоспособного возраста, которые либо трудоустроены, либо находятся в активном поиске работы, к общему количеству людей трудоспособного возраста.
Показатель используется при расчете безработицы и при оценке условий на рынке труда. Его рост может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Доля экономически активного населения в Новой Зеландии (New Zealand Participation Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
