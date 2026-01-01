КалендарьРазделы

Доля экономически активного населения в Новой Зеландии (New Zealand Participation Rate)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Труд
Низкая 70.3% 70.5%
70.5%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
70.2%
70.3%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Доля экономически активного населения в Новой Зеландии (Participation Rate) отношение количества людей трудоспособного возраста, которые либо трудоустроены, либо находятся в активном поиске работы, к общему количеству людей трудоспособного возраста.

Показатель используется при расчете безработицы и при оценке условий на рынке труда. Его рост может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Доля экономически активного населения в Новой Зеландии (New Zealand Participation Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
70.3%
70.5%
70.5%
2 кв. 2025
70.5%
70.6%
70.8%
1 кв. 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 кв. 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 кв. 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 кв. 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 кв. 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 кв. 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 кв. 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 кв. 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 кв. 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 кв. 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 кв. 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 кв. 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 кв. 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 кв. 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 кв. 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 кв. 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 кв. 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 кв. 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 кв. 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 кв. 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 кв. 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 кв. 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 кв. 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 кв. 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 кв. 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 кв. 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 кв. 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 кв. 2018
70.9%
70.8%
1 кв. 2018
70.8%
70.9%
4 кв. 2017
71.0%
71.1%
3 кв. 2017
71.1%
70.0%
2 кв. 2017
70.0%
70.6%
1 кв. 2017
70.6%
70.5%
4 кв. 2016
70.5%
70.1%
3 кв. 2016
70.1%
69.7%
2 кв. 2016
69.7%
69.0%
1 кв. 2016
69.0%
68.5%
4 кв. 2015
68.4%
68.7%
3 кв. 2015
68.6%
69.3%
2 кв. 2015
69.3%
69.5%
1 кв. 2015
69.6%
69.4%
4 кв. 2014
69.7%
69.0%
3 кв. 2014
69.0%
68.9%
2 кв. 2014
68.9%
69.3%
1 кв. 2014
69.2%
68.9%
4 кв. 2013
68.9%
68.6%
3 кв. 2013
68.6%
68.0%
2 кв. 2013
68.0%
67.8%
12
