Экономический календарь
Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (Reserve Bank of New Zealand Rate Statement)
Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Сектор:
Деньги
|Средняя
|Следующее событие
|Важность
Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (RBNZ Rate Statement) публикуется 8 раз в год, после каждого заседания РБНЗ. В нем содержится информация о решении Банка по процентной ставке и обсуждение финансово-экономических условий, повлиявших на это решение.