КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (Reserve Bank of New Zealand Rate Statement)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Резервный Банк Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand)
Сектор:
Деньги
Средняя
Следующее событие Важность

Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (RBNZ Rate Statement) публикуется 8 раз в год, после каждого заседания РБНЗ. В нем содержится информация о решении Банка по процентной ставке и обсуждение финансово-экономических условий, повлиявших на это решение.