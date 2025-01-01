Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (RBNZ Rate Statement) публикуется 8 раз в год, после каждого заседания РБНЗ. В нем содержится информация о решении Банка по процентной ставке и обсуждение финансово-экономических условий, повлиявших на это решение.