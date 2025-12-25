Экономический календарь
Базовый индекс розничных продаж в Новой Зеландии кв/кв (New Zealand Core Retail Sales q/q)
|Средняя
|1.2%
|-0.4%
|
1.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс розничных продаж м/м (Core Retail Sales m/m) отражает изменение объемов розничных продаж в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается на основе выборки данных из розничных магазинов различных форматов и размеров. Из расчета базового индекса исключены продажи автомобилей и запчастей. Розничные продажи индикатор потребительской активности в Новой Зеландии и важный компонент ВВП страны. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс розничных продаж в Новой Зеландии кв/кв (New Zealand Core Retail Sales q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress