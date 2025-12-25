Экономический календарь
Индекс цен на продовольствие Новой Зеландии м/м (New Zealand Food Price Index m/m)
|Низкая
|-0.4%
|-0.7%
|
-0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
-0.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на продовольствие м/м (Food Price Index m/m) измеряет темп изменения цены на фиксированную корзину продовольственных товаров и услуг в расчетном месяце с точки зрения потребителей. Индекс предназначен для измерения изменений цен на одни и те же продукты в местах розничной торговли в отчетном месяце по сравнению в предыдущим. Если меняется размер или качество любого из товаров или услуг в корзине, производятся соответствующие корректировки. Это позволяет исключить влияние таких изменений на ценовые изменения, отражаемые в индексе FPI.
Значение индикатора выше прогнозного положительно влияет на новозеландский доллар.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на продовольствие Новой Зеландии м/м (New Zealand Food Price Index m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
