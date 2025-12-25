КалендарьРазделы

Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Резервный Банк Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand)
Сектор:
Правительство
Низкая 58.0% 60.4%
58.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
57.0%
58.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии (RBNZ Non-Resident Debt Holdings) представляют собой долю государственных ценных бумаг, держателями которых являются нерезиденты. Соотношение измеряется исходя из общей суммы ценных бумаг на рынке, за исключением бумаг во владении Резервного Банка Новой Зеландии и Комиссии по землетрясениям.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
58.0%
60.4%
58.6%
окт. 2025
58.6%
56.3%
57.8%
сент. 2025
57.8%
58.7%
59.6%
авг. 2025
59.6%
60.8%
май 2025
59.7%
58.7%
58.8%
апр. 2025
58.8%
59.2%
59.2%
март 2025
59.2%
58.3%
59.2%
февр. 2025
59.2%
60.1%
59.3%
янв. 2025
59.3%
59.0%
59.2%
дек. 2024
59.2%
57.9%
58.6%
нояб. 2024
58.6%
60.1%
59.2%
окт. 2024
59.2%
58.4%
58.3%
сент. 2024
58.3%
56.5%
56.9%
авг. 2024
56.9%
56.6%
56.3%
июль 2024
56.3%
57.4%
57.2%
июнь 2024
57.2%
57.6%
57.8%
май 2024
57.8%
57.9%
58.5%
апр. 2024
58.5%
60.0%
58.9%
март 2024
58.9%
59.8%
58.7%
февр. 2024
58.7%
57.7%
янв. 2024
57.7%
57.4%
дек. 2023
57.4%
56.8%
нояб. 2023
56.8%
57.9%
окт. 2023
57.9%
59.5%
58.5%
сент. 2023
58.5%
59.4%
58.6%
авг. 2023
58.6%
57.2%
58.3%
июль 2023
58.3%
58.9%
59.4%
июнь 2023
59.4%
59.5%
58.7%
май 2023
58.7%
58.5%
57.6%
апр. 2023
57.6%
55.8%
56.2%
март 2023
56.2%
55.7%
56.0%
февр. 2023
56.0%
57.5%
57.1%
янв. 2023
56.8%
57.8%
56.5%
дек. 2022
56.5%
56.5%
55.2%
нояб. 2022
55.3%
54.2%
54.0%
окт. 2022
54.0%
53.0%
53.2%
сент. 2022
53.2%
53.5%
53.6%
авг. 2022
53.6%
53.9%
53.7%
июль 2022
53.7%
53.9%
53.7%
июнь 2022
53.7%
52.8%
53.4%
май 2022
53.4%
53.3%
53.5%
апр. 2022
53.5%
54.3%
53.7%
март 2022
53.7%
51.4%
53.8%
февр. 2022
53.8%
50.3%
52.6%
янв. 2022
52.6%
50.6%
51.8%
дек. 2021
51.8%
53.7%
50.9%
нояб. 2021
50.9%
52.7%
50.1%
окт. 2021
50.1%
46.5%
48.6%
сент. 2021
48.6%
45.1%
47.7%
авг. 2021
47.7%
48.8%
46.6%
