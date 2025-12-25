Экономический календарь
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)
|Высокая
|2.25%
|
2.50%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
2.25%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (RBNZ Interest Rate Decision) выносится каждые 6 недель. Процентная ставка регулятора это ставка, по которой он выдает кредиты коммерческим банкам. Установление процентной ставки регулятора один из основных инструментов монетарной политики, с помощью которого Резервный Банк Новой Зеландии регулирует силу своей валюты. Рост процентной ставки может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)".
