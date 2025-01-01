- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionModify
Modifica i parametri della posizione del simbolo specificato.
|
bool PositionModify(
Modifica i parametri della posizione per ticket specificato.
|
bool PositionModify(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento di trade, con il quale si intende modificare la posizione.
ticket
[in] biglietteria della posizione da modificare.
sl
[in] Il nuovo prezzo con il quale lo Stop Loss si attiverà (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).
tp
[in] Il nuovo prezzo con il quale il Take Profit si attiverà (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).
Valore di ritorno
true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.
Nota
Il completamento di successo del metodo PositionModify(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode().
Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), solo una posizione può esistere per un simbolo in qualsiasi momento di tempo. Questa posizione è il risultato di uno o più affari. Non confondere con posizioni valide con ordini pendenti, che vengono visualizzati anche nella scheda Trading della finestra Attrezzi.
Se singole posizioni sono ammesse (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), più posizioni possono essere aperte per un simbolo. In questo caso, PositionModify modificherà una posizione con il ticket più basso.