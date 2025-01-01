PositionModify

Modifica los parámetros de la posición por el símbolo especificado.

bool PositionModify(

const string symbol,

double sl,

double tp

)

Cambia los parámetros de una posición según el ticket indicado.

bool PositionModify(

const ulong ticket,

double sl,

double tp

)

Parámetros

symbol

[in] Nombre del instrumento por el que se quiere modificar la posición.

ticket

[in] Ticket de la posición que se presupone se va a modificar.

sl

[in] El precio nuevo por el que el Stop Loss se disparará (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

tp

[in] El precio nuevo por el que el Take Profit se disparará (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

Valor devuelto

true - en caso de que la comprobación de las estructuras básicas sea exitosa; en caso contrario - false.

Nota

El hecho de que el trabajo del método PositionModify(...) haya finalizado, no siempre significa que la operación comercial haya sido ejecutada con éxito. Es necesario comprobar el resultado de la ejecución de la solicitud comercial (código de retorno del servidor comercial) llamando al método ResultRetcode().

En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".

En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones. En este caso, PositionModify cambiará la posición con el ticket menor.