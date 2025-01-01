PositionModify

Ändert die Parameter der Position für das angegebenen Symbol.

bool PositionModify(

const string symbol,

double sl,

double tp

)

Modifies position parameters by the specified ticket.

bool PositionModify(

const ulong ticket,

double sl,

double tp

)

Parameter

symbol

[in] Name des Handelsinstruments, für das eine Position geändert werden soll.

ticket

[in] das Ticket der zu modifizierenden Position.

sl

[in] Der neue Preis, zu dem Stop Loss aktiviert werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

tp

[in] Der neue Preis, zu dem Take Profit aktiviert werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Ein erfolgreiches Beenden der Methode PositionModify(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis der Ausführung von Trade Request (Return Code des Handelsservers) durch den Aufruf der Methode ResultRetcode() zu prüfen.

Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehreren Trades darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht verwechseln.

Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen pro Symbol vorhanden sein. In diesem Fall ändert PositionModify die Position mit dem kleinsten Ticket.