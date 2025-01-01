- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionModify
Modifie les paramètres d'une position sur le symbole spécifié.
|
bool PositionModify(
Modifies les paramètres d'une position par le ticket spécifié.
|
bool PositionModify(
Paramètres
symbol
[in] Nom de l'instrument de trading sur lequel la position doit être modifiée.
ticket
[in] Ticket de la position à modifier.
sl
[in] Le nouveau prix auquel le Stop Loss sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).
tp
[in] Le nouveau prix auquel le Take Profit sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).
Valeur de retour
vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.
Note
La réussite de la méthode PositionModify(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode().