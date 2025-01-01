PositionModify

Modifie les paramètres d'une position sur le symbole spécifié.

bool PositionModify(

const string symbol,

double sl,

double tp

)

Modifies les paramètres d'une position par le ticket spécifié.

bool PositionModify(

const ulong ticket,

double sl,

double tp

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument de trading sur lequel la position doit être modifiée.

ticket

[in] Ticket de la position à modifier.

sl

[in] Le nouveau prix auquel le Stop Loss sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

tp

[in] Le nouveau prix auquel le Take Profit sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode PositionModify(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode().