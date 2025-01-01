PositionModify

Modifica os parâmetros de posição pelo símbolo determinado.

bool PositionModify(

const string symbol,

double sl,

double tp

)

Altera os parâmetros da posição segundo o bilhete indicado.

bool PositionModify(

const ulong ticket,

double sl,

double tp

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento de negociação para modificar a posição.

ticket

[In] Bilhete da posição que deverá ser modificada.

sl

[in] O novo preço para executar o Stop Loss (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).

tp

[in] O novo preço para executar o Take Profit (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método PositionModify(...) nem sempre significa a execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado do pedido de negociação (código de retorno do servidor de negociação) utilizando ResultRetcode().

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) segundo cada símbolo, a qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que seja o resultado de uma o mais transações. Não confunda as posições e as ordens pendentes ativas que são exibidas na guia "Negociação" na janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições, (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) segundo cada símbolo, podem ao mesmo tempo existir várias posições. Neste casi, a PositionModify altera a posição com o menor bilhete.