지정된 기호별로 포지션 매개변수를 수정하기.

bool  PositionModify(
   const string  symbol,     // 기호
   double        sl,         // 손절매 가격
   double        tp          // 이익 실현 가격
  \)

지정한 티켓별로 포지션 매개변수를 수정하기.

bool  PositionModify(
   const ulong   ticket,     // 포지션 티켓
   double        sl,         // 손절매 가격 
   double        tp          // 이익 실현 가격
  \)

매개변수

Symbol

[in]  포지션을 수정하기 위한 거래 상품 이름.

티켓

[in]  수정할 포지션 티켓.

sl

[in] 손절매가 트리거할 새 가격(또는 변경할 필요가 없는 이전 값).

tp

[in] 이익 실현이 트리거할 새 가격(또는 변경할 필요가 없는 경우 이전 값).

값 반환

기본 구조를 성공적으로 확인하면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

PositionModify(...) 메서드가 성공적으로 완료되었다고 해서 항상 거래 작업이 성공적으로 실행되는 것은 아닙니다. ResultRetcode()를 사용하여 거래 결과(거래 서버 반환코드)를 확인해야 합니다.

포지션의 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) "netting" 해석의 경우, 하나의 포지션만이 Symbol에 대해서 존재할 수 있습니다. 이 포지션은 하나 이상의 결과입니다. 도구 상자 창의 거래 탭에도 표시되는 유효한 지정가 주문의 포지션을 혼동하지 마십시오.

개별 포지션이 허용되는 경우 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING),기호 하나에 대해 여러 포지션을 열 수 있습니다. 이 경우 PositionModify가 가장 낮은 티켓으로 포지션을 수정합니다.