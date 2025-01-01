Признак того, что позиции можно закрывать только по правилу FIFO. Если значение свойства равно true, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка.

Для счетов без хеджингового учета позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) свойство всегда равно false.