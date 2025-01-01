- Состояние клиентского терминала
Информация о счете
Для получения информации о текущем счете предназначены функции AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() и AccountInfoString(). В качестве параметра эти функции принимают значения из соответствующих перечислений ENUM_ACCOUNT_INFO.
Для функции AccountInfoInteger()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Номер счета
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Тип торгового счета
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Размер предоставленного плеча
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Разрешенность торговли для текущего счета
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Разрешенность торговли для эксперта
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
Режим расчета маржи
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
Количество знаков после запятой для валюты счета, необходимых для точного отображения торговых результатов
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
Признак того, что позиции можно закрывать только по правилу FIFO. Если значение свойства равно true, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка.
Для счетов без хеджингового учета позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) свойство всегда равно false.
|
bool
|
ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED
|
Признак того, что разрешены встречные позиции по одному символу
|
bool
Для функции AccountInfoDouble()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Баланс счета в валюте депозита
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Размер предоставленного кредита в валюте депозита
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Значение собственных средств на счете в валюте депозита
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Размер зарезервированных залоговых средств на счете в валюте депозита
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Размер свободных средств на счете в валюте депозита, доступных для открытия позиции
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Уровень залоговых средств на счете в процентах
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (Margin Call). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Текущий размер активов на счёте
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Текущий размер обязательств на счёте
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту
|
double
Для функции AccountInfoString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
ACCOUNT_NAME
|
Имя клиента
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
Имя торгового сервера
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Валюта депозита
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Имя компании, обслуживающей счет
|
string
Существует несколько видов счетов, которые могут быть открыты на торговом сервере. Для того чтобы узнать тип счета, на котором работает MQL5-программа, предназначено перечисление ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Демонстрационный торговый счет
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Конкурсный торговый счет
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Реальный торговый счет
При нехватке собственных средств для поддержания открытых позиций возникает ситуация принудительного закрытия Stop Out. Минимальный уровень маржи, при котором наступает Stop Out, может задаваться в процентах или в денежном выражении. Узнать какой режим задан для данного счета можно с помощью перечисления ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Уровень задается в процентах
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Уровень задается в деньгах
|
Идентификатор
|
Описание
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме "неттинг" (по одному символу может быть только одна позиция). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
Используется для биржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе дисконтов, указанных в настройках инструментов. Дисконты устанавливаются брокером, однако не могут быть ниже значений, определенных биржей.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций ("хеджинг", по одному символу может быть несколько позиций). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) и с учетом размера захеджированной маржи (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).
Пример скрипта, выводящего краткую информацию о счете.
|
//+------------------------------------------------------------------+