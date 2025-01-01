PositionClose

Fecha a posição pelo símbolo deteminado

bool PositionClose(

const string symbol,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Fecha a posição com o bilhete indicado.

bool PositionClose(

const ulong ticket,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento de negociação para fechar posição.

ticket

[in] Bilhete da posição fechada.

deviation=ULONG_MAX

[in] Desvio máximo do preço atual (em pontos).

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

Concluído com sucesso pelo método PositionClose(...), mas nem sempre significa a execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado do pedido de negociação (código de retorno do servidor de negociação) utilizando ResultRetcode().

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) segundo cada símbolo, a qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que seja o resultado de uma o mais transações. Não confunda as posições e as ordens pendentes ativas que são exibidas na guia "Negociação" na janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições, (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) segundo cada símbolo, podem ao mesmo tempo existir várias posições. Neste casi, a PositionClose fecha a posição com o menor bilhete.