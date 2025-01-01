- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionClose
Chiude una posizione dal simbolo specificato.
|
bool PositionClose(
Si chiude una posizione con il ticket specificato.
|
bool PositionClose(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento di trade, mediante il quale si intende chiudere la posizione.
ticket
[in] Ticket di una posizione chiusa.
deviation=ULONG_MAX
[in] Deviazione massima dal prezzo corrente (in punti).
Valore di ritorno
true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.
Nota
Il completamento cn successo del metodo PositionClose(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode().
Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), solo una posizione può esistere per un simbolo in qualsiasi momento di tempo. Questa posizione è il risultato di uno o più affari. Non confondere con posizioni valide con ordini pendenti, che vengono visualizzati anche nella scheda Trading della finestra Attrezzi.
Se singole posizioni sono ammesse (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), più posizioni possono essere aperte per un simbolo. In questo caso, PositionClose chiuderà una posizione con il ticket più basso.