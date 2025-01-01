DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradePositionClose 

PositionClose

Chiude una posizione dal simbolo specificato.

bool  PositionClose(
   const string  symbol,                  // simbolo
   ulong         deviation=ULONG_MAX      // deviazione
   )

Si chiude una posizione con il ticket specificato.

bool  PositionClose(
   const ulong   ticket,                  // Ticket della posizione
   ulong         deviation=ULONG_MAX      // Deviazione
   )

Parametri

symbol

[in] Nome dello strumento di trade, mediante il quale si intende chiudere la posizione.

ticket

[in] Ticket di una posizione chiusa.

deviation=ULONG_MAX

[in] Deviazione massima dal prezzo corrente (in punti).

Valore di ritorno

true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.

Nota

Il completamento cn successo del metodo PositionClose(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode().

Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), solo una posizione può esistere per un simbolo in qualsiasi momento di tempo. Questa posizione è il risultato di uno o più affari. Non confondere con posizioni valide con ordini pendenti, che vengono visualizzati anche nella scheda Trading della finestra Attrezzi.

Se singole posizioni sono ammesse (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), più posizioni possono essere aperte per un simbolo. In questo caso, PositionClose chiuderà una posizione con il ticket più basso.