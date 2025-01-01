DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradePositionClose 

PositionClose

Clôture une position sur le symbole spécifié.

bool  PositionClose(
   const string  symbol,                  // symbole
   ulong         deviation=ULONG_MAX      // Déviation
   )

Ferme une position avec le ticket spécifié.

bool  PositionClose(
   const ulong   ticket,                  // ticket de la position
   ulong         deviation=ULONG_MAX      // Déviation
   )

Paramètres

symbol

[in]  Nom de l'instrument de trading sur lequel la position doit être clôturée.

ticket

[in]  Ticket d'une position fermée.

deviation=ULONG_MAX

[in] Déviation maximale par rapport au prix courant (en points).

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode PositionClose(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode().