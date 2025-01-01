PositionClose

Clôture une position sur le symbole spécifié.

bool PositionClose(

const string symbol,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Ferme une position avec le ticket spécifié.

bool PositionClose(

const ulong ticket,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument de trading sur lequel la position doit être clôturée.

ticket

[in] Ticket d'une position fermée.

deviation=ULONG_MAX

[in] Déviation maximale par rapport au prix courant (en points).

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode PositionClose(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode().