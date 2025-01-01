PositionClose

Schließt eine Position für das angegebenen Symbol.

bool PositionClose(

const string symbol,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Closes a position with the specified ticket.

bool PositionClose(

const ulong ticket,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Parameter

symbol

[in] Name des Handelsinstruments, für das eine Position geschlossen werden soll.

ticket

[in] das Ticket der zu schließenden Position.

deviation=ULONG_MAX

[in] Die maximale Abweichung vom aktuellen Preis (in Punkten).

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Ein erfolgreiches Beenden der Methode PositionClose(...) bedeutet nicht immer ein erfolgreiches Ausführen der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis der Ausführung von Trade Request (Return Code des Handelsservers) durch den Aufruf der Methode ResultRetcode() zu prüfen.

Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehreren Trades darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht verwechseln.

Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen pro Symbol vorhanden sein. In diesem Fall schließt PositionClose die Position mit dem kleinsten Ticket.