FormatRequestResult

Son isteğin uygulama sonuçlarıyla biçimlendirilmiş bir dizgi hazırlar

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // dizgi
   const MqlTradeRequest&  request,     // istek yapısı
   const MqlTradeResult&   result       // sonuç yapısı
   ) const

Parametreler

str

[in]  Referansla geçirilen hedef dizgi.

request

[in]   Son istek parametrelerini içeren MqlTradeRequest tipli bir yapı.

result

[in]   Son istek parametrelerini içeren MqlTradeResult tipli bir yapı.

Dönüş değeri

Yok.