FormatRequestResult

Prepara a string formatada com os resultados da última execução do pedido.

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // string
   const MqlTradeRequest&  request,     // request structure
   const MqlTradeResult&   result       // result structure
   ) const

Parâmetros

str

[in]  String de destino, transmitida por referência.

request

[in]   Uma estrutura do tipo MqlTradeRequest com parâmetros do último pedido.

result

[in]   Uma estrutura do tipo MqlTradeResult com os resultados da último pedido.

Valor de retorno

Nenhum.