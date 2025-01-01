DocumentationSections
FormatRequestResult

Prépare la chaîne de caractères formatée avec les résultats d'exécution de la dernière requête.

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // chaîne de caractères
   const MqlTradeRequest&  request,     // structure de la requête
   const MqlTradeResult&   result       // structure de résultat
   ) const

Paramètres

str

[in]  Chaîne de caractères destination, passée par référence.

request

[in]  Une structure de type MqlTradeRequest avec les paramètres de la dernière requête.

result

[in]  Une structure de type MqlTradeResult avec les résultats de la dernière requête.

Valeur de retour

Aucune.