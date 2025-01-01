FormatRequestResult

Prépare la chaîne de caractères formatée avec les résultats d'exécution de la dernière requête.

string FormatRequestResult(

string& str,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result

) const

Paramètres

str

[in] Chaîne de caractères destination, passée par référence.

request

[in] Une structure de type MqlTradeRequest avec les paramètres de la dernière requête.

result

[in] Une structure de type MqlTradeResult avec les résultats de la dernière requête.

Valeur de retour

Aucune.