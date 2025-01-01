DocumentaciónSecciones
FormatRequestResult

Prepara la cadena con formato con los resultados de ejecución de la última solicitud.

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // string
   const MqlTradeRequest&  request,     // estructura de la solicitud
   const MqlTradeResult&   result       // estructura resultado
   ) const

Parámetros

str

[in]  string objetivo, pasada por referencia.

request

[in]   Estructura de tipo MqlTradeRequest con los parámetros de la última petición.

result

[in]   Estructura de tipo MqlTradeResult con los resultados de la última petición.

Valor devuelto

Ninguno.