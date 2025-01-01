FormatRequestResult

Prepara la cadena con formato con los resultados de ejecución de la última solicitud.

string FormatRequestResult(

string& str,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result

) const

Parámetros

str

[in] string objetivo, pasada por referencia.

request

[in] Estructura de tipo MqlTradeRequest con los parámetros de la última petición.

result

[in] Estructura de tipo MqlTradeResult con los resultados de la última petición.

Valor devuelto

Ninguno.