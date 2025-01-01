DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCTradeFormatRequestResult 

FormatRequestResult

Prepares the formatted string with results of the last request execution.

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // string
   const MqlTradeRequest&  request,     // request
   const MqlTradeResult&   result       // result
   ) const

Parameters

str

[in]  Target string passed by reference.

request

[in]   A structure of MqlTradeRequest type with parameters of the last request.

result

[in]   A structure of MqlTradeResult type with results of the last request.

Return Value

None.