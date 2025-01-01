FormatRequestResult

Prepares the formatted string with results of the last request execution.

string FormatRequestResult(

string& str,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result

) const

Parameters

str

[in] Target string passed by reference.

request

[in] A structure of MqlTradeRequest type with parameters of the last request.

result

[in] A structure of MqlTradeResult type with results of the last request.

Return Value

None.