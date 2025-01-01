문서화섹션
마지막 요청 실행 결과로 포맷된 문자열을 준비하기.

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // 문자열
   const MqlTradeRequest&  request,     // 요청
   const MqlTradeResult&   result       // 결과
   ) const

매개변수

str

[in]  참조에서 전달된 대상 문자열.

요청

[in]   마지막 요청의 매개변수가 있는 MqlTradeRequest 유형의 구조.

결과

[in]   마지막 요청 결과가 포함된 MqlTradeResult 유형의 구조.

값 반환

없음.