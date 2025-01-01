文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTradeFormatRequestResult 

FormatRequestResult

准备最后一笔请求执行结果的格式字符串。

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // 字符串
   const MqlTradeRequest&  request,     // 请求结构
   const MqlTradeResult&   result       // 结果结构
   ) const

参数

str

[输入]  目标字符串, 通过引用传递。

request

[输入]  最后一笔 MqlTradeRequest 类型的带参数请求结构。

result

[输入]  最后一笔请求的 MqlTradeResult 类型的结果结构。

返回值

无。