ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeFormatRequestResult 

FormatRequestResult

直近のリクエストの結果のフォーマットされた文字列を準備します。

string  FormatRequestResult(
  string&                str,        // 文字列
  const MqlTradeRequest&  request,    // リクエスト構造体
  const MqlTradeResult&  result      // リクエスト構造体
  ) const

パラメータ

str

[in]  参照で渡されたターゲット文字れ越

request

[in]  直近のリクエストのパラメータを持つ MqlTradeRequest 型の構造体

result

[in]  直近のリクエストの結果を持つ MqlTradeResult 型の構造体

戻り値

なし