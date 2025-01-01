DocumentazioneSezioni
FormatRequestResult

Prepara la stringa formattata con risultati dell'esecuzione dell'ultima richiesta.

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // stringa
   const MqlTradeRequest&  request,     // struttura request
   const MqlTradeResult&   result       // struttura result
   ) const

Parametri

str

[in] Stringa di destinazione(target), passato per riferimento.

request

[in] La struttura di tipo MqlTradeRequest con parametri della ultima richiesta.

result

[in] La struttura di tipo MqlTradeResult con risultati dell'ultima richiesta.

Valore di ritorno

Nessuno.