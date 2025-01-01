Build Получает номер билда запущенного терминала

IsConnected Получает информацию о наличии подключения к торговому серверу

IsDLLsAllowed Получает информацию о разрешении на использование DLL

IsTradeAllowed Получает информацию о разрешении на торговлю

IsEmailEnabled Получает информацию о разрешении на отправку писем с использованием SMTP- сервера и логина, указанных в настройках терминала

IsFtpEnabled Получает информацию о разрешении на отправку отчетов по FTP для логина и FTP-сервера, указанного в настройках

MaxBars Получает максимальное количество баров на графике

CodePage Получает информацию о номере кодовой страницы языка, установленного в терминале

CPUCores Получает информацию о количестве ядер процессора, установленных в системе

MemoryPhysical Получает информацию о размере физической памяти в системе (в Mb)

MemoryTotal Получает информацию о размере памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb)

MemoryAvailable Получает информацию о размере свободной памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb)

MemoryUsed Получает информацию о размере памяти, используемой процессом терминала/агента (в Mb)

IsX64 Получает информацию о типе клиентского терминала/агента

OpenCLSupport Получает информацию о версии OpenCL, поддерживамой видеокартой

DiskSpace Получает информацию об объеме свободной памяти на диске

Методы доступа к параметрам типа string клиентского терминала

Language Получает информацию о языке терминала

Name Получает информацию об наименовании терминала

Company Получает информацию о наименовании компании

Path Получает информацию о папке, в которой запущен терминал

DataPath Получает информацию о папке, в которой хранятся данные терминала

CommonDataPath Получает информацию о папке данных всех клиентских терминалов, установленных на компьютере

Доступ к функциям API MQL5

InfoInteger Получает информацию о параметре типа integer терминала