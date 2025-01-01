- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
Класс CTerminalInfo
Класс CTerminalInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам окружения mql5-программы.
Описание
Класс CTerminalInfo обеспечивает упрощенный доступ к свойствам окружения mql5-программы.
Декларация
|
class CTerminalInfo : public CObject
Заголовок
|
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
|
Иерархия наследования
CTerminalInfo
Методы класса по группам
|
Методы доступа к параметрам типа integer клиентского терминала
|
|
Получает номер билда запущенного терминала
|
Получает информацию о наличии подключения к торговому серверу
|
Получает информацию о разрешении на использование DLL
|
Получает информацию о разрешении на торговлю
|
Получает информацию о разрешении на отправку писем с использованием SMTP- сервера и логина, указанных в настройках терминала
|
Получает информацию о разрешении на отправку отчетов по FTP для логина и FTP-сервера, указанного в настройках
|
Получает максимальное количество баров на графике
|
Получает информацию о номере кодовой страницы языка, установленного в терминале
|
Получает информацию о количестве ядер процессора, установленных в системе
|
Получает информацию о размере физической памяти в системе (в Mb)
|
Получает информацию о размере памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb)
|
Получает информацию о размере свободной памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb)
|
Получает информацию о размере памяти, используемой процессом терминала/агента (в Mb)
|
Получает информацию о типе клиентского терминала/агента
|
Получает информацию о версии OpenCL, поддерживамой видеокартой
|
Получает информацию об объеме свободной памяти на диске
|
Методы доступа к параметрам типа string клиентского терминала
|
|
Получает информацию о языке терминала
|
Получает информацию об наименовании терминала
|
Получает информацию о наименовании компании
|
Получает информацию о папке, в которой запущен терминал
|
Получает информацию о папке, в которой хранятся данные терминала
|
Получает информацию о папке данных всех клиентских терминалов, установленных на компьютере
|
Доступ к функциям API MQL5
|
|
Получает информацию о параметре типа integer терминала
|
Получает информацию о параметре типа string терминала