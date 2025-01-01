ДокументацияРазделы
Класс CTerminalInfo

Класс CTerminalInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам окружения mql5-программы.

Описание

Декларация

   class CTerminalInfo : public CObject

Заголовок

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CTerminalInfo

Методы класса по группам

Методы доступа к параметрам типа integer клиентского терминала

 

Build

Получает номер билда запущенного терминала

IsConnected

Получает информацию о наличии подключения к торговому серверу

IsDLLsAllowed

Получает информацию о разрешении на использование DLL

IsTradeAllowed

Получает информацию о разрешении на торговлю

IsEmailEnabled

Получает информацию о разрешении на отправку писем с использованием SMTP- сервера и логина, указанных в настройках терминала

IsFtpEnabled

Получает информацию о разрешении на отправку отчетов по FTP для логина и FTP-сервера, указанного в настройках

MaxBars

Получает максимальное количество баров на графике

CodePage

Получает информацию о номере кодовой страницы языка, установленного в терминале

CPUCores

Получает информацию о количестве ядер процессора, установленных в системе

MemoryPhysical

Получает информацию о размере физической памяти в системе (в Mb)

MemoryTotal

Получает информацию о размере памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb)

MemoryAvailable

Получает информацию о размере свободной памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb)

MemoryUsed

Получает информацию о размере памяти, используемой процессом терминала/агента (в Mb)

IsX64

Получает информацию о типе клиентского терминала/агента

OpenCLSupport

Получает информацию о версии OpenCL, поддерживамой видеокартой

DiskSpace

Получает информацию об объеме свободной памяти на диске

Методы доступа к параметрам типа string клиентского терминала

 

Language

Получает информацию о языке терминала

Name

Получает информацию об наименовании терминала

Company

Получает информацию о наименовании компании

Path

Получает информацию о папке, в которой запущен терминал

DataPath

Получает информацию о папке, в которой хранятся данные терминала

CommonDataPath

Получает информацию о папке данных всех клиентских терминалов, установленных на компьютере

Доступ к функциям API MQL5

 

InfoInteger

Получает информацию о параметре типа integer терминала

InfoString

Получает информацию о параметре типа string терминала

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare