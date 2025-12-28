A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete os volumes mensais de produção no setor industrial da Alemanha no mês calculado em comparação com o anterior. Devido à frequência de publicação, à disponibilidade e ao detalhamento por tipo de atividade econômica, este índice é um dos principais indicadores de desenvolvimento econômico.

Os departamentos de estatística dos estados federais realizam pesquisas mensais sobre a produção de mais de 6 000 produtos em termos de valor e quantidade em empresas com 50 pessoas ou mais. Em empresas com 20 pessoas, as estatísticas são coletadas trimestralmente e também incluídas nos índices mensais. Os números resultantes, enviados ao Escritório Federal de Estatísticas da Alemanha no dia 25 do mês seguinte, cobrem 80% da produção industrial alemã. Esses dados são combinados com dados sobre a parcela do custo bruto de produção e são reduzidos a índices do setor econômico.

Para agregar os índices de atividade de quatro dígitos em agregados mais altos de atividade econômica (grupos de três dígitos, dois dígitos e principal, até um índice de produção total), é usado o valor bruto agregado do custo dos factores de cada atividade econômica no valor total da indústria de manufatura no ano de base. Os dados sobre valor agregado são extraídos do estudo anual da estrutura das despesas no setor manufatureiro. Para melhorar a qualidade dos indicadores mensais de produção, os dados para cada tipo de atividade são ajustados ao nível do índice de produção trimestral correspondente.

Os índices de produção do mês atual são preliminares e contêm estimativas inferiores a 10%. Para melhorar a qualidade desses indicadores, no cálculo dos indicadores preliminares é levada em conta a correção correspondente. O tamanho da correção necessária para converter o índice mensal no índice trimestral agora é menor que 0,5% ao ano.

O índice de produção não leva em conta a produção de empresas com menos de 20 pessoas. Além disso, o índice representa apenas a parte da produção das empresas que se enquadra na classificação dos produtos. Assim, os lucros de produção de atividades não-industriais, como comércio, transporte, serviços e partes da produção física que não estão incluídos na classificação atual de bens, não participam do cálculo do índice.

A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production Index m/m) reflete a variação média do índice de produção no mês calculado em relação ao anterior. O crescimento da produção industrial pode afetar positivamente as cotações do euro.

