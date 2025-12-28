Calendário Econômico
Alemanha - Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) (Germany Unemployment n.s.a.)
|Baixa
|2.885 milh
|2.858 milh
|
2.911 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.899 milh
|
2.885 milh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Como existem vários métodos para registrar os dados do desemprego, sua definição pode ser diferente. A diferença está na forma como os dados são coletados, no método de busca de emprego e na fixação do número mínimo de cidadãos empregados.
No cálculo das estatísticas de emprego do Escritório Federal de Estatísticas, aplicam-se os critérios internacionais formulados pela Organização Internacional do Trabalho, permitindo classificar a população de acordo com sua situação de emprego. A fonte dos dados do desemprego vem de uma pesquisa mensal realizada na Alemanha pela Mikrozensus, dessa sondagem participam 35 000 pessoas. De acordo com o Código Social Alemão (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB), os valores são extraídos de dados fornecidos por agências de emprego e centros de emprego. De acordo com as normas de contabilidade, uma pessoa é considerada desempregada se estiver registrada como tal junto às autoridades competentes. A partir de janeiro de 2007, dados de desemprego separados são agrupados em estatísticas, ao mesmo tempo, os registros sobre desemprego e procura de emprego são considerados sem duplicação.
A Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal (Unemployment n.s.a.) reflete o número total de alemães desempregados no mês de referência. Para o cálculo do indicador não se aplica o ajuste de sazonalidade.
O nível de desemprego é considerado um dos termômetros econômicos mais importantes. No entanto, como não acompanham eventos econômicos reais durante vários meses, podem confirmam a situação econômica. A diminuição da taxa de desemprego pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) (Germany Unemployment n.s.a.)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
