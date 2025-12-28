CalendárioSeções

Alemanha - Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) (Germany Unemployment n.s.a.)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Agência Federal de Emprego (Federal Employment Agency)
Setor:
Trabalho
Baixa 2.885 milh 2.858 milh
2.911 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.899 milh
2.885 milh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Como existem vários métodos para registrar os dados do desemprego, sua definição pode ser diferente. A diferença está na forma como os dados são coletados, no método de busca de emprego e na fixação do número mínimo de cidadãos empregados.

No cálculo das estatísticas de emprego do Escritório Federal de Estatísticas, aplicam-se os critérios internacionais formulados pela Organização Internacional do Trabalho, permitindo classificar a população de acordo com sua situação de emprego. A fonte dos dados do desemprego vem de uma pesquisa mensal realizada na Alemanha pela Mikrozensus, dessa sondagem participam 35 000 pessoas. De acordo com o Código Social Alemão (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB), os valores são extraídos de dados fornecidos por agências de emprego e centros de emprego. De acordo com as normas de contabilidade, uma pessoa é considerada desempregada se estiver registrada como tal junto às autoridades competentes. A partir de janeiro de 2007, dados de desemprego separados são agrupados em estatísticas, ao mesmo tempo, os registros sobre desemprego e procura de emprego são considerados sem duplicação.

A Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal (Unemployment n.s.a.) reflete o número total de alemães desempregados no mês de referência. Para o cálculo do indicador não se aplica o ajuste de sazonalidade.

O nível de desemprego é considerado um dos termômetros econômicos mais importantes. No entanto, como não acompanham eventos econômicos reais durante vários meses, podem confirmam a situação econômica. A diminuição da taxa de desemprego pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.885 milh
2.858 milh
2.911 milh
out. 2025
2.911 milh
2.940 milh
2.955 milh
set. 2025
2.955 milh
3.000 milh
3.025 milh
ago. 2025
3.025 milh
3.015 milh
2.979 milh
jul. 2025
2.979 milh
2.971 milh
2.914 milh
jun. 2025
2.914 milh
2.929 milh
2.919 milh
mai. 2025
2.919 milh
2.922 milh
2.932 milh
abr. 2025
2.932 milh
2.953 milh
2.967 milh
mar. 2025
2.967 milh
2.957 milh
2.989 milh
fev. 2025
2.989 milh
3.019 milh
2.993 milh
jan. 2025
2.993 milh
2.847 milh
2.807 milh
dez. 2024
2.807 milh
2.790 milh
2.774 milh
nov. 2024
2.774 milh
2.776 milh
2.791 milh
out. 2024
2.791 milh
2.769 milh
2.806 milh
set. 2024
2.806 milh
2.846 milh
2.872 milh
ago. 2024
2.872 milh
2.842 milh
2.809 milh
jul. 2024
2.809 milh
2.761 milh
2.727 milh
jun. 2024
2.727 milh
2.743 milh
2.723 milh
mai. 2024
2.723 milh
2.749 milh
2.750 milh
abr. 2024
2.750 milh
2.778 milh
2.769 milh
mar. 2024
2.769 milh
2.781 milh
2.814 milh
fev. 2024
2.814 milh
2.783 milh
2.805 milh
jan. 2024
2.805 milh
2.705 milh
2.637 milh
dez. 2023
2.637 milh
2.619 milh
2.606 milh
nov. 2023
2.606 milh
2.533 milh
2.607 milh
out. 2023
2.607 milh
2.601 milh
2.627 milh
set. 2023
2.627 milh
2.719 milh
2.696 milh
ago. 2023
2.696 milh
2.649 milh
2.617 milh
jul. 2023
2.617 milh
2.563 milh
2.555 milh
jun. 2023
2.555 milh
2.550 milh
2.544 milh
mai. 2023
2.544 milh
2.586 milh
2.586 milh
abr. 2023
2.586 milh
2.499 milh
2.594 milh
mar. 2023
2.594 milh
2.619 milh
2.620 milh
fev. 2023
2.620 milh
2.690 milh
2.616 milh
jan. 2023
2.616 milh
2.506 milh
2.454 milh
dez. 2022
2.454 milh
2.498 milh
2.434 milh
nov. 2022
2.434 milh
2.377 milh
2.442 milh
out. 2022
2.442 milh
2.490 milh
2.486 milh
set. 2022
2.486 milh
2.639 milh
2.547 milh
ago. 2022
2.547 milh
2.492 milh
2.470 milh
jul. 2022
2.470 milh
2.308 milh
2.363 milh
jun. 2022
2.363 milh
2.208 milh
2.260 milh
mai. 2022
2.260 milh
2.268 milh
2.309 milh
abr. 2022
2.309 milh
2.402 milh
2.362 milh
mar. 2022
2.362 milh
2.498 milh
2.428 milh
fev. 2022
2.428 milh
2.435 milh
2.462 milh
jan. 2022
2.462 milh
2.264 milh
2.330 milh
dez. 2021
2.330 milh
2.235 milh
2.317 milh
nov. 2021
2.317 milh
2.324 milh
2.377 milh
out. 2021
2.377 milh
2.459 milh
2.465 milh
