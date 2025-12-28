CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Escritório Federal de Estatística Alemão (Federal Statistical Office of Germany)
Setor:
Preços
Baixa -0.5% -0.5%
-0.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.3%
-0.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP) é calculado mensalmente em toda a Alemanha, de acordo com as mesmas regras estabelecidas para a Europa. O índice inclui os preços dos bens permanentes, incluindo os impostos especiais sobre todos os bens e serviços que são comprados internamente e fazem parte dos gastos de domicílios particulares. O índice serve como uma medida de inflação, um critério para avaliar convergências na Europa, bem como um termômetro para auferir instrumentos financeiros.

Além dos preços vindos de catálogos na Internet e localmente, o índice contém pesos para vários tipos de mercadorias, de negócios e de estados federais, que são determinados a partir de estatísticas secundárias. A precisão do cálculo do IHPC em porcentagem é 0,1 pontos. A base de preços e pesos é ajustada anualmente, e a base do índice em si, uma vez a cada dez anos.

Os valores preliminares são publicados perto do final do mês e os valores finais no meio do próximo mês. Ao calcular para a Europa, é considerada uma comparabilidade espacial e temporal. O índice de preços no consumidor harmonizado, o índice de preços ao consumidor e o índice de preços de varejo são calculados com base no mesmo banco de dados e usando vários métodos.

O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Mensal - (Harmonized Index of Consumer Prices m/m) reflete a variação dos preços no mês calculado em comparação com o anterior. O índice de preços ao consumidor é uma ferramenta importante para medir a inflação e a estabilidade monetária de um país, além disso, serve como critério do reajuste salarial e como parte do cálculo do PIB. O crescimento do índice geralmente tem um efeito positivo na taxa de câmbio.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-0.5%
-0.5%
-0.5%
nov. 2025 prelim.
-0.5%
0.2%
0.3%
out. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
out. 2025 prelim.
0.3%
0.2%
0.2%
set. 2025
0.2%
0.1%
ago. 2025
0.1%
0.1%
0.1%
ago. 2025 prelim.
0.1%
0.3%
0.4%
jul. 2025
0.4%
0.4%
0.4%
jul. 2025 prelim.
0.4%
-0.2%
0.1%
jun. 2025
0.1%
0.1%
0.1%
jun. 2025 prelim.
0.1%
0.6%
0.2%
mai. 2025
0.2%
0.2%
0.2%
mai. 2025 prelim.
0.2%
0.3%
0.5%
abr. 2025
0.5%
0.5%
0.5%
abr. 2025 prelim.
0.5%
-0.2%
0.4%
mar. 2025
0.4%
0.4%
0.4%
mar. 2025 prelim.
0.4%
0.4%
0.5%
fev. 2025
0.5%
0.6%
0.6%
fev. 2025 prelim.
0.6%
-0.1%
-0.2%
jan. 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
jan. 2025 prelim.
-0.2%
0.3%
0.7%
dez. 2024
0.7%
0.7%
0.7%
dez. 2024 prelim.
0.7%
-0.5%
-0.7%
nov. 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
nov. 2024 prelim.
-0.7%
0.2%
0.4%
out. 2024
0.4%
0.4%
0.4%
out. 2024 prelim.
0.4%
0.2%
-0.1%
set. 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
set. 2024 prelim.
-0.1%
0.2%
-0.2%
ago. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
ago. 2024 prelim.
-0.2%
0.2%
0.5%
jul. 2024
0.5%
0.5%
0.5%
jul. 2024 prelim.
0.5%
-0.1%
0.2%
jun. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
jun. 2024 prelim.
0.2%
0.0%
0.2%
mai. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
mai. 2024 prelim.
0.2%
0.1%
0.6%
abr. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
abr. 2024 prelim.
0.6%
0.3%
0.6%
mar. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
mar. 2024 prelim.
0.6%
0.3%
0.6%
fev. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
fev. 2024 prelim.
0.6%
-0.2%
-0.2%
jan. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
jan. 2024 prelim.
-0.2%
0.5%
0.2%
dez. 2023
0.2%
0.2%
0.2%
dez. 2023 prelim.
0.2%
-0.4%
-0.7%
nov. 2023
-0.7%
-0.7%
-0.7%
nov. 2023 prelim.
-0.7%
-0.3%
-0.2%
out. 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1234567
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido