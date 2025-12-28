Calendário Econômico
Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|Baixa
|-0.5%
|-0.5%
|
-0.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.3%
|
-0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP) é calculado mensalmente em toda a Alemanha, de acordo com as mesmas regras estabelecidas para a Europa. O índice inclui os preços dos bens permanentes, incluindo os impostos especiais sobre todos os bens e serviços que são comprados internamente e fazem parte dos gastos de domicílios particulares. O índice serve como uma medida de inflação, um critério para avaliar convergências na Europa, bem como um termômetro para auferir instrumentos financeiros.
Além dos preços vindos de catálogos na Internet e localmente, o índice contém pesos para vários tipos de mercadorias, de negócios e de estados federais, que são determinados a partir de estatísticas secundárias. A precisão do cálculo do IHPC em porcentagem é 0,1 pontos. A base de preços e pesos é ajustada anualmente, e a base do índice em si, uma vez a cada dez anos.
Os valores preliminares são publicados perto do final do mês e os valores finais no meio do próximo mês. Ao calcular para a Europa, é considerada uma comparabilidade espacial e temporal. O índice de preços no consumidor harmonizado, o índice de preços ao consumidor e o índice de preços de varejo são calculados com base no mesmo banco de dados e usando vários métodos.
O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Mensal - (Harmonized Index of Consumer Prices m/m) reflete a variação dos preços no mês calculado em comparação com o anterior. O índice de preços ao consumidor é uma ferramenta importante para medir a inflação e a estabilidade monetária de um país, além disso, serve como critério do reajuste salarial e como parte do cálculo do PIB. O crescimento do índice geralmente tem um efeito positivo na taxa de câmbio.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
