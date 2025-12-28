O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP) é calculado mensalmente em toda a Alemanha, de acordo com as mesmas regras estabelecidas para a Europa. O índice inclui os preços dos bens permanentes, incluindo os impostos especiais sobre todos os bens e serviços que são comprados internamente e fazem parte dos gastos de domicílios particulares. O índice serve como uma medida de inflação, um critério para avaliar convergências na Europa, bem como um termômetro para auferir instrumentos financeiros.

Além dos preços vindos de catálogos na Internet e localmente, o índice contém pesos para vários tipos de mercadorias, de negócios e de estados federais, que são determinados a partir de estatísticas secundárias. A precisão do cálculo do IHPC em porcentagem é 0,1 pontos. A base de preços e pesos é ajustada anualmente, e a base do índice em si, uma vez a cada dez anos.

Os valores preliminares são publicados perto do final do mês e os valores finais no meio do próximo mês. Ao calcular para a Europa, é considerada uma comparabilidade espacial e temporal. O índice de preços no consumidor harmonizado, o índice de preços ao consumidor e o índice de preços de varejo são calculados com base no mesmo banco de dados e usando vários métodos.

O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Anual - (Harmonized Index of Consumer Prices y/y) reflete a variação dos preços no mês calculado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice de preços ao consumidor é uma ferramenta importante para medir a inflação e a estabilidade monetária de um país, além disso, serve como critério do reajuste salarial e como parte do cálculo do PIB. O crescimento do índice geralmente tem um efeito positivo na taxa de câmbio.

Últimos valores: