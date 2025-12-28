Calendário Econômico
Alemanha - Índice Ifo de Clima de Negócios (Ifo Germany Business Expectations)
|Moderada
|89.7
|
90.5
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Grupo CESifo, que inclui o Centro de Pesquisas Econômicas (CES), o Instituto de Pesquisas Econômicas ifo e CESifo GmbH, é o único grupo de pesquisa no campo da pesquisa econômica na Europa. De acordo com a Associação Leibniz, união de institutos alemães de pesquisa não universitários de várias disciplinas sediadas em Berlim, o CESifo é um dos principais institutos de pesquisa europeus no campo da economia. A gama de serviços do grupo varia de produtos internacionalmente reconhecidos, como o Ifo Business Climate Index, a pesquisa internacionalmente reconhecida, a promoção de jovens cientistas e a participação em numerosos debates políticos nos níveis nacional e europeu.
O Ifo Institute calcula mensalmente o Índice Ifo de Clima de Negócios. O cálculo é baseado numa amostra de 7 000 relatórios mensais de empresas dos setores de manufatura, construção, atacado e varejo. As empresas são consultadas quanto às expectativas para os próximos seis meses (Expectativas de Negócios). Elas classificam suas expectativas de condições nos próximos seis meses como "mais favoráveis", "estáveis" ou "menos favoráveis". O balanço consolidado de expectativas é a diferença entre a parcela de respostas "mais favoráveis" e "menos favoráveis".
Ao calcular os valores das Expectativas de Negócios, os balanços consolidados são aumentados em 200 e padronizados de acordo com o ano base médio (atualmente, 2015):
Valor do índice = 100 * (balanço do mês atual + 200) / (balanço médio do ano base + 200).
Um valor acima do esperado é considerado favorável para o euro, enquanto valores inferiores são considerados negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice Ifo de Clima de Negócios (Ifo Germany Business Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
