Alemanha - Taxa de Desemprego (Germany Unemployment Rate)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Agência Federal de Emprego (Federal Employment Agency)
Setor:
Trabalho
Moderada 6.3% 6.3%
6.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
6.3%
6.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Como existem vários métodos para registrar os dados do desemprego, sua definição pode ser diferente. A diferença está na forma como os dados são coletados, no método de busca de emprego e na fixação do número mínimo de cidadãos empregados.

No cálculo das estatísticas de emprego do Escritório Federal de Estatísticas, aplicam-se os critérios internacionais formulados pela Organização Internacional do Trabalho, permitindo classificar a população de acordo com sua situação de emprego. A fonte dos dados do desemprego vem de uma pesquisa mensal realizada na Alemanha pela Mikrozensus, dessa sondagem participam 35 000 pessoas. De acordo com o Código Social Alemão (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB), os valores são extraídos de dados fornecidos por agências de emprego e centros de emprego. De acordo com as normas de contabilidade, uma pessoa é considerada desempregada se estiver registrada como tal junto às autoridades competentes. A partir de janeiro de 2007, dados de desemprego separados são agrupados em estatísticas, ao mesmo tempo, os registros sobre desemprego e procura de emprego são considerados sem duplicação.

Desde 2009, como base para calcular o número de pessoas com emprego, tem sido utilizada a categoria "população empregada", além disso, ainda é usado o cálculo com base na "população empregada remunerada", que tem uma tradição de uso mais longa na Alemanha. A "população empregada remunerada" inclui apenas os trabalhadores que pagam contribuições para o seguro social, enquanto a “população empregada” inclui trabalhadores independentes e aqueles que ajudam aos membros da família. O valor base (“população empregada” + desempregada) é atualizado uma vez por ano, geralmente em maio ou junho.

A taxa de desemprego é calculada usando a seguinte fórmula:
Taxa de desemprego = 100 * População desempregada
a/("população total empregada"t + População desempregadat)
onde a é a hora atual e t é o tempo de coleta da linha de base.

A taxa de desemprego reflete a variação percentual no número de desempregados em comparação com o mês anterior. O indicador é calculado tendo em conta o ajuste sazonal.

O nível de desemprego é considerado um dos termômetros econômicos mais importantes. No entanto, como não acompanham eventos econômicos reais durante vários meses, podem confirmam a situação econômica. A diminuição da taxa de desemprego pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
out. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
set. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
ago. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
jul. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
jun. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
mai. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
abr. 2025
6.3%
6.3%
6.2%
mar. 2025
6.3%
6.2%
6.2%
fev. 2025
6.2%
6.2%
6.2%
jan. 2025
6.2%
6.1%
6.1%
dez. 2024
6.1%
6.1%
6.1%
nov. 2024
6.1%
6.1%
6.1%
out. 2024
6.1%
6.0%
6.1%
set. 2024
6.0%
6.0%
6.0%
ago. 2024
6.0%
6.0%
6.0%
jul. 2024
6.0%
6.0%
6.0%
jun. 2024
6.0%
5.9%
5.9%
mai. 2024
5.9%
6.0%
5.9%
abr. 2024
5.9%
5.9%
5.9%
mar. 2024
5.9%
5.8%
5.9%
fev. 2024
5.9%
5.8%
5.9%
jan. 2024
5.8%
6.0%
5.8%
dez. 2023
5.9%
5.8%
5.8%
nov. 2023
5.9%
5.7%
5.8%
out. 2023
5.8%
5.7%
5.7%
set. 2023
5.7%
5.6%
5.7%
ago. 2023
5.7%
5.6%
5.7%
jul. 2023
5.6%
5.6%
5.7%
jun. 2023
5.7%
5.6%
5.6%
mai. 2023
5.6%
5.6%
5.6%
abr. 2023
5.6%
5.5%
5.6%
mar. 2023
5.6%
5.5%
5.5%
fev. 2023
5.5%
5.5%
5.5%
jan. 2023
5.5%
5.5%
5.5%
dez. 2022
5.5%
5.5%
5.5%
nov. 2022
5.6%
5.5%
5.5%
out. 2022
5.5%
5.5%
5.5%
set. 2022
5.5%
5.4%
5.5%
ago. 2022
5.5%
5.3%
5.4%
jul. 2022
5.4%
5.1%
5.3%
jun. 2022
5.3%
5.0%
5.0%
mai. 2022
5.0%
5.0%
5.0%
abr. 2022
5.0%
5.0%
5.0%
mar. 2022
5.0%
5.0%
5.0%
fev. 2022
5.0%
5.1%
5.1%
jan. 2022
5.1%
5.2%
5.2%
dez. 2021
5.2%
5.3%
5.3%
nov. 2021
5.3%
5.4%
5.4%
out. 2021
5.4%
5.5%
5.5%
