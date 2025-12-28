Como existem vários métodos para registrar os dados do desemprego, sua definição pode ser diferente. A diferença está na forma como os dados são coletados, no método de busca de emprego e na fixação do número mínimo de cidadãos empregados.

No cálculo das estatísticas de emprego do Escritório Federal de Estatísticas, aplicam-se os critérios internacionais formulados pela Organização Internacional do Trabalho, permitindo classificar a população de acordo com sua situação de emprego. A fonte dos dados do desemprego vem de uma pesquisa mensal realizada na Alemanha pela Mikrozensus, dessa sondagem participam 35 000 pessoas. De acordo com o Código Social Alemão (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB), os valores são extraídos de dados fornecidos por agências de emprego e centros de emprego. De acordo com as normas de contabilidade, uma pessoa é considerada desempregada se estiver registrada como tal junto às autoridades competentes. A partir de janeiro de 2007, dados de desemprego separados são agrupados em estatísticas, ao mesmo tempo, os registros sobre desemprego e procura de emprego são considerados sem duplicação.

Desde 2009, como base para calcular o número de pessoas com emprego, tem sido utilizada a categoria "população empregada", além disso, ainda é usado o cálculo com base na "população empregada remunerada", que tem uma tradição de uso mais longa na Alemanha. A "população empregada remunerada" inclui apenas os trabalhadores que pagam contribuições para o seguro social, enquanto a “população empregada” inclui trabalhadores independentes e aqueles que ajudam aos membros da família. O valor base (“população empregada” + desempregada) é atualizado uma vez por ano, geralmente em maio ou junho.

A taxa de desemprego é calculada usando a seguinte fórmula:

Taxa de desemprego = 100 * População desempregada

a/("população total empregada" t + População desempregada t )

onde a é a hora atual e t é o tempo de coleta da linha de base.

A taxa de desemprego reflete a variação percentual no número de desempregados em comparação com o mês anterior. O indicador é calculado tendo em conta o ajuste sazonal.

O nível de desemprego é considerado um dos termômetros econômicos mais importantes. No entanto, como não acompanham eventos econômicos reais durante vários meses, podem confirmam a situação econômica. A diminuição da taxa de desemprego pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

