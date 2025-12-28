Calendário Econômico
Alemanha - Transações Correntes sem Ajuste Sazonal (Germany Current Account n.s.a.)
|Baixa
|€14.8 bilh
|€14.3 bilh
|
€15.8 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|€12.0 bilh
|
€14.8 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes sem Ajuste Sazonal (Current Account n.s.a.) exibem a diferença de valor entre as mercadorias importadas e exportadas, serviços e pagamentos de juros durante o mês relatado. Seus componentes incluem balança comercial líquida (exportações menos importações), lucro líquido (juros, dividendos) e transferências de pagamentos (tais como impostos estrangeiros, etc.). O aumento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Transações Correntes sem Ajuste Sazonal (Germany Current Account n.s.a.)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
