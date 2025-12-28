CalendárioSeções

Alemanha - Clima do Consumidor GfK (GfK Germany Consumer Climate)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
GfK
Setor:
Consumidor
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Clima do Consumidor (Germany GfK Consumer Climate) da empresa de pesquisa de Nuremberg, GfK, reflete a propensão dos domicílios privados a consumir. O índice é normalmente publicado às 8h do penúltimo dia do mês de cálculo.

Para calcular o índice, a GfK entrevista cidadãos com 14 anos ou mais perguntando sobre as expectativas de renda e consumo para os próximos 12 meses, sobre a propensão a comprar e sobre expectativas em relação à situação econômica geral. Assim, o objetivo do Indicador de Clima do Consumidor é prever mudanças nos gastos mensais dos consumidores privados com base nos componentes da pesquisa. O valor do índice é revisado periodicamente. Além disso, nos últimos anos a correlação do índice com o gasto real do consumidor tem sido bastante fraca. Provavelmente, são os componentes do índice os de maior interesse, já a propensão a fazer compras tem o maior poder explicativo em relação aos custos dos consumidores privados.

O Índice de clima do consumidor GfK é considerado um indicador relevante do desenvolvimento econômico da Alemanha. Ele complementa também outras estatísticas oficiais, como a confiança dos consumidores da UE. Portanto, o índice é de particular importância na previsão do desenvolvimento econômico. Uma vantagem do índice de clima do consumidor GfK é a coleta mensal de dados. Isso significa que os valores obtidos ficam disponíveis mais rapidamente do que as estatísticas publicadas uma vez por trimestre.

O Índice de clima do consumidor reflete a disposição dos consumidores em gastar seu dinheiro. Portanto, um aumento no índice implica uma mudança econômica favorável. O otimismo pode ser um dos principais indicadores de crescimento da despesa do consumidor no país e, portanto, do aumento da inflação. O crescimento do índice em relação ao valor previsto tem um efeito positivo sobre o euro.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
jan. 2026
N/D
dez. 2025
N/D
-22.5
-24.1
nov. 2025
-24.1
-22.5
out. 2025
-22.3
-21.6
-23.6
set. 2025
-23.6
-21.7
ago. 2025
-21.5
-19.1
-20.3
jul. 2025
-20.3
-21.0
-20.0
jun. 2025
-19.9
-21.8
-20.8
mai. 2025
-20.6
-23.1
-24.3
abr. 2025
-24.5
-22.6
-24.6
mar. 2025
-24.7
-23.3
-22.6
fev. 2025
-22.4
-22.5
-21.4
jan. 2025
-21.3
-21.6
-23.1
dez. 2024
-23.3
-19.7
-18.4
nov. 2024
-18.3
-19.4
-21.0
out. 2024
-21.2
-18.3
-21.9
set. 2024
-22.0
-18.0
-18.6
ago. 2024
-18.4
-19.9
-21.6
jul. 2024
-21.8
-21.7
-21.0
jun. 2024
-20.9
-24.2
-24.0
mai. 2024
-24.2
-27.3
abr. 2024
-27.4
-28.8
mar. 2024
-29.0
-65.1
-25.1
fev. 2024
-29.7
-25.1
jan. 2024
-25.1
6.9
-27.6
dez. 2023
-27.8
-6.3
-28.3
nov. 2023
-28.1
-26.5
-26.7
out. 2023
-26.5
-25.4
-25.6
set. 2023
-25.5
-25.3
-24.6
ago. 2023
-24.4
-25.2
-25.2
jul. 2023
-25.4
-25.4
-24.4
jun. 2023
-24.2
-28.1
-25.8
mai. 2023
-25.7
-30.8
-29.3
abr. 2023
-29.5
-33.1
-30.6
mar. 2023
-30.5
-37.2
-33.8
fev. 2023
-33.9
-41.0
-37.6
jan. 2023
-37.8
-43.6
-40.1
dez. 2022
-40.2
-45.3
-41.9
nov. 2022
-41.9
-42.9
-42.8
out. 2022
-42.5
-35.9
-36.8
set. 2022
-36.5
-27.9
-30.9
ago. 2022
-30.6
-27.9
-27.7
jul. 2022
-27.4
-27.3
-26.2
jun. 2022
-26.0
-22.1
-26.6
mai. 2022
-26.5
-12.0
-15.7
abr. 2022
-15.5
-7.4
-8.5
mar. 2022
-8.1
-6.8
-6.7
fev. 2022
-6.7
-4.2
-6.9
jan. 2022
-6.8
-0.3
-1.8
dez. 2021
-1.6
0.6
1.0
