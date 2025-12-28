O Clima do Consumidor (Germany GfK Consumer Climate) da empresa de pesquisa de Nuremberg, GfK, reflete a propensão dos domicílios privados a consumir. O índice é normalmente publicado às 8h do penúltimo dia do mês de cálculo.

Para calcular o índice, a GfK entrevista cidadãos com 14 anos ou mais perguntando sobre as expectativas de renda e consumo para os próximos 12 meses, sobre a propensão a comprar e sobre expectativas em relação à situação econômica geral. Assim, o objetivo do Indicador de Clima do Consumidor é prever mudanças nos gastos mensais dos consumidores privados com base nos componentes da pesquisa. O valor do índice é revisado periodicamente. Além disso, nos últimos anos a correlação do índice com o gasto real do consumidor tem sido bastante fraca. Provavelmente, são os componentes do índice os de maior interesse, já a propensão a fazer compras tem o maior poder explicativo em relação aos custos dos consumidores privados.

O Índice de clima do consumidor GfK é considerado um indicador relevante do desenvolvimento econômico da Alemanha. Ele complementa também outras estatísticas oficiais, como a confiança dos consumidores da UE. Portanto, o índice é de particular importância na previsão do desenvolvimento econômico. Uma vantagem do índice de clima do consumidor GfK é a coleta mensal de dados. Isso significa que os valores obtidos ficam disponíveis mais rapidamente do que as estatísticas publicadas uma vez por trimestre.

O Índice de clima do consumidor reflete a disposição dos consumidores em gastar seu dinheiro. Portanto, um aumento no índice implica uma mudança econômica favorável. O otimismo pode ser um dos principais indicadores de crescimento da despesa do consumidor no país e, portanto, do aumento da inflação. O crescimento do índice em relação ao valor previsto tem um efeito positivo sobre o euro.

Últimos valores: