A exportação e importação de bens tangíveis na Alemanha são refletidas na balança comercial. O Serviço Estatístico Federal em Wiesbaden registra as exportações e importações dentro da UE separadamente do comércio com países não pertencentes à UE, e combina dados em estatísticas gerais. Se as exportações alemãs superam as importações, é formado um saldo positivo, caso contrário, existe um déficit comercial. A balança comercial (que consiste no resumo das contas de serviços, do rendimento dos factores e das transferências correntes) está refletida na conta corrente, que, por sua vez, faz parte da balança de pagamentos.

Se as exportações de um determinado período (geralmente um ano) excederem as importações em termos monetários, este é um sinal favorável da competitividade do país. Esta situação indica um saldo comercial positivo. Quando a moeda nacional se deprecia, os bens importados se tornam mais caros, as importações caem, enquanto os produtos exportados se tornam mais baratos no exterior, as exportações crescem. No entanto, esse efeito é observado com um atraso.

A economia alemã é fortemente orientada para a exportação, mas também depende fortemente de matérias-primas estrangeiras. A participação da indústria automotiva nas exportações é de quase 20%, sendo o item de exportação mais importante. Isto é seguido por equipamentos e produtos químicos. Estes três artigos cobrem quase metade das exportações alemãs.

Como o superávit de exportação demasiado alto de um estado membro da UE ameaça a estabilidade de outros estados da UE, é acordado um limite de 6% do produto interno bruto, ou 3% com um déficit orçamentário nacional. Se o limite for excedido, pode ser iniciada uma diligência e até mesmo uma investigação criminal, embora não tenha havido nenhum desses casos. Desde a década de 1990, na República Federal da Alemanha tem sido constantemente observada uma balança comercial externa positiva.

Como cerca de dois terços da balança comercial da Alemanha é formada dentro da UE e apenas um terço no comércio com outros países, seu impacto sobre o euro é bastante limitado. Além disso, o efeito de uma mudança na balança comercial é ambíguo e depende de outros fatores. Por outro lado, o crescimento do superávit comercial indica uma economia de sucesso que pode afetar as taxas de câmbio.

Últimos valores: