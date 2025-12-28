Calendário Econômico
Alemanha - Balança Comercial (Germany Trade Balance)
|Moderada
|€16.8 bilh
|€15.7 bilh
|
€15.3 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|€15.6 bilh
|
€16.8 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A exportação e importação de bens tangíveis na Alemanha são refletidas na balança comercial. O Serviço Estatístico Federal em Wiesbaden registra as exportações e importações dentro da UE separadamente do comércio com países não pertencentes à UE, e combina dados em estatísticas gerais. Se as exportações alemãs superam as importações, é formado um saldo positivo, caso contrário, existe um déficit comercial. A balança comercial (que consiste no resumo das contas de serviços, do rendimento dos factores e das transferências correntes) está refletida na conta corrente, que, por sua vez, faz parte da balança de pagamentos.
Se as exportações de um determinado período (geralmente um ano) excederem as importações em termos monetários, este é um sinal favorável da competitividade do país. Esta situação indica um saldo comercial positivo. Quando a moeda nacional se deprecia, os bens importados se tornam mais caros, as importações caem, enquanto os produtos exportados se tornam mais baratos no exterior, as exportações crescem. No entanto, esse efeito é observado com um atraso.
A economia alemã é fortemente orientada para a exportação, mas também depende fortemente de matérias-primas estrangeiras. A participação da indústria automotiva nas exportações é de quase 20%, sendo o item de exportação mais importante. Isto é seguido por equipamentos e produtos químicos. Estes três artigos cobrem quase metade das exportações alemãs.
Como o superávit de exportação demasiado alto de um estado membro da UE ameaça a estabilidade de outros estados da UE, é acordado um limite de 6% do produto interno bruto, ou 3% com um déficit orçamentário nacional. Se o limite for excedido, pode ser iniciada uma diligência e até mesmo uma investigação criminal, embora não tenha havido nenhum desses casos. Desde a década de 1990, na República Federal da Alemanha tem sido constantemente observada uma balança comercial externa positiva.
Como cerca de dois terços da balança comercial da Alemanha é formada dentro da UE e apenas um terço no comércio com outros países, seu impacto sobre o euro é bastante limitado. Além disso, o efeito de uma mudança na balança comercial é ambíguo e depende de outros fatores. Por outro lado, o crescimento do superávit comercial indica uma economia de sucesso que pode afetar as taxas de câmbio.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Balança Comercial (Germany Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress