Calendário Econômico
Alemanha - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Baixa
|N/D
|51.7
|
53.1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Índices PMI serviços (Services PMI) é calculado pela empresa de pesquisa IHS Markit com base numa amostra representativa de 1 000 empresas do setor industrial e de serviços. Os índices flash se baseiam em cerca de 85% do feedback da pesquisa mensal e, portanto, fornecem uma estimativa antecipada detalhada dos PMIs finais.
O PMI Composto Markit (Composite PMI) é calculado como uma média ponderada dos índices PMI nos setores de manufatura e serviços.
O PMI serviços é um equivalente direto do índice de produção industrial e é baseado na pergunta "A atividade de negócios em sua empresa aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada em relação ao mês anterior?" O índice de gerentes de compras consiste numa combinação ponderada destes cinco subíndices (os pesos são mostrados entre parênteses): novos pedidos (0,3), produção (0,25), emprego (0,2), tempo de entrega dos fornecedores (0,15), estoques de matérias-primas (0,1). Ao calcular o índice, é usado o valor invertido do subíndice do tempo de entrega dos fornecedores. O cálculo do índice de produção industrial se baseia nas respostas à questão "A produção da sua empresa aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada em relação ao mês anterior?"
De acordo com a série de dados históricos disponíveis a partir de janeiro de 2006, os valores preliminares e o PMI final (valor do índice total menos o índice flash) diferem ligeiramente.
O Índice Gestores de Compras da Alemanha (Einkaufsmanagerindex™, Purchasing Managers' Index®, EMI™, PMI®) acompanha a situação econômica atual no setor privado rápido, refletindo mudanças nas vendas, no emprego, nos estoques e nos preços. Os índices são acompanhados de perto por tomadores de decisão de negócios, governos e economistas de instituições financeiras. O índice contém informações para uma melhor compreensão do ambiente econômico e serve como diretriz para a tomada de decisões sobre estratégias corporativas e de investimento. O PMI também desempenha um papel particularmente importante na tomada de decisões sobre a taxa de juros de muitos bancos centrais (incluindo o Banco Central Europeu). Publicado muito antes das estatísticas oficiais, os índices PMI são um dos primeiros indicadores que fornecem informações mensais sobre o desenvolvimento econômico real.
Este indicador é um dos principais termômetros da economia como um todo. O crescimento do PMI composto caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress