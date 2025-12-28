CalendárioSeções

Alemanha - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Baixa N/D 51.7
53.1
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
Os Índices PMI serviços (Services PMI) é calculado pela empresa de pesquisa IHS Markit com base numa amostra representativa de 1 000 empresas do setor industrial e de serviços. Os índices flash se baseiam em cerca de 85% do feedback da pesquisa mensal e, portanto, fornecem uma estimativa antecipada detalhada dos PMIs finais.

O PMI Composto Markit (Composite PMI) é calculado como uma média ponderada dos índices PMI nos setores de manufatura e serviços.

O PMI serviços é um equivalente direto do índice de produção industrial e é baseado na pergunta "A atividade de negócios em sua empresa aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada em relação ao mês anterior?" O índice de gerentes de compras consiste numa combinação ponderada destes cinco subíndices (os pesos são mostrados entre parênteses): novos pedidos (0,3), produção (0,25), emprego (0,2), tempo de entrega dos fornecedores (0,15), estoques de matérias-primas (0,1). Ao calcular o índice, é usado o valor invertido do subíndice do tempo de entrega dos fornecedores. O cálculo do índice de produção industrial se baseia nas respostas à questão "A produção da sua empresa aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada em relação ao mês anterior?"

De acordo com a série de dados históricos disponíveis a partir de janeiro de 2006, os valores preliminares e o PMI final (valor do índice total menos o índice flash) diferem ligeiramente.

O Índice Gestores de Compras da Alemanha (Einkaufsmanagerindex™, Purchasing Managers' Index®, EMI™, PMI®) acompanha a situação econômica atual no setor privado rápido, refletindo mudanças nas vendas, no emprego, nos estoques e nos preços. Os índices são acompanhados de perto por tomadores de decisão de negócios, governos e economistas de instituições financeiras. O índice contém informações para uma melhor compreensão do ambiente econômico e serve como diretriz para a tomada de decisões sobre estratégias corporativas e de investimento. O PMI também desempenha um papel particularmente importante na tomada de decisões sobre a taxa de juros de muitos bancos centrais (incluindo o Banco Central Europeu). Publicado muito antes das estatísticas oficiais, os índices PMI são um dos primeiros indicadores que fornecem informações mensais sobre o desenvolvimento econômico real.

Este indicador é um dos principais termômetros da economia como um todo. O crescimento do PMI composto caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025 prelim.
N/D
51.7
53.1
nov. 2025
53.1
52.1
52.1
nov. 2025 prelim.
52.1
54.8
53.9
out. 2025
53.9
53.8
53.8
out. 2025 prelim.
53.8
51.6
52.0
set. 2025
52.0
52.4
set. 2025 prelim.
52.4
50.5
50.5
ago. 2025
50.5
50.9
50.9
ago. 2025 prelim.
50.9
50.5
50.6
jul. 2025
50.6
50.3
50.3
jul. 2025 prelim.
50.3
50.1
49.7
jun. 2025
49.7
50.4
50.4
jun. 2025 prelim.
50.4
48.2
48.5
mai. 2025
48.5
48.6
48.6
mai. 2025 prelim.
48.6
48.5
49.0
abr. 2025
49.0
49.7
49.7
abr. 2025 prelim.
49.7
50.9
51.3
mar. 2025
51.3
50.9
50.9
mar. 2025 prelim.
50.9
51.3
50.4
fev. 2025
50.4
51.0
51.0
fev. 2025 prelim.
51.0
49.4
50.5
jan. 2025
50.5
50.1
50.1
jan. 2025 prelim.
50.1
48.7
48.0
dez. 2024
48.0
47.8
47.8
dez. 2024 prelim.
47.8
48.0
47.2
nov. 2024
47.2
47.3
47.3
nov. 2024 prelim.
47.3
48.8
48.6
out. 2024
48.6
48.4
48.4
out. 2024 prelim.
48.4
46.7
47.5
set. 2024
47.5
47.2
47.2
set. 2024 prelim.
47.2
49.0
48.4
ago. 2024
48.4
48.5
48.5
ago. 2024 prelim.
48.5
52.0
52.5
jul. 2024
52.5
48.7
48.7
jul. 2024 prelim.
48.7
49.2
50.4
jun. 2024
50.4
50.6
50.6
jun. 2024 prelim.
50.6
51.7
52.4
mai. 2024
52.4
52.2
52.2
mai. 2024 prelim.
52.2
51.8
50.6
abr. 2024
50.6
50.5
50.5
abr. 2024 prelim.
50.5
48.7
50.1
mar. 2024
50.1
47.4
47.4
mar. 2024 prelim.
47.4
47.1
46.3
fev. 2024
46.3
46.1
46.1
fev. 2024 prelim.
46.1
48.2
47.7
jan. 2024
47.7
47.1
47.1
jan. 2024 prelim.
47.1
47.7
47.4
dez. 2023
47.4
46.7
46.7
dez. 2023 prelim.
46.7
48.4
47.8
nov. 2023
47.8
47.1
47.1
