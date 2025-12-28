Os Índices PMI serviços (Services PMI) é calculado pela empresa de pesquisa IHS Markit com base numa amostra representativa de 1 000 empresas do setor industrial e de serviços. Os índices flash se baseiam em cerca de 85% do feedback da pesquisa mensal e, portanto, fornecem uma estimativa antecipada detalhada dos PMIs finais.

O PMI Composto Markit (Composite PMI) é calculado como uma média ponderada dos índices PMI nos setores de manufatura e serviços.

O PMI serviços é um equivalente direto do índice de produção industrial e é baseado na pergunta "A atividade de negócios em sua empresa aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada em relação ao mês anterior?" O índice de gerentes de compras consiste numa combinação ponderada destes cinco subíndices (os pesos são mostrados entre parênteses): novos pedidos (0,3), produção (0,25), emprego (0,2), tempo de entrega dos fornecedores (0,15), estoques de matérias-primas (0,1). Ao calcular o índice, é usado o valor invertido do subíndice do tempo de entrega dos fornecedores. O cálculo do índice de produção industrial se baseia nas respostas à questão "A produção da sua empresa aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada em relação ao mês anterior?"

De acordo com a série de dados históricos disponíveis a partir de janeiro de 2006, os valores preliminares e o PMI final (valor do índice total menos o índice flash) diferem ligeiramente.

O Índice Gestores de Compras da Alemanha (Einkaufsmanagerindex™, Purchasing Managers' Index®, EMI™, PMI®) acompanha a situação econômica atual no setor privado rápido, refletindo mudanças nas vendas, no emprego, nos estoques e nos preços. Os índices são acompanhados de perto por tomadores de decisão de negócios, governos e economistas de instituições financeiras. O índice contém informações para uma melhor compreensão do ambiente econômico e serve como diretriz para a tomada de decisões sobre estratégias corporativas e de investimento. O PMI também desempenha um papel particularmente importante na tomada de decisões sobre a taxa de juros de muitos bancos centrais (incluindo o Banco Central Europeu). Publicado muito antes das estatísticas oficiais, os índices PMI são um dos primeiros indicadores que fornecem informações mensais sobre o desenvolvimento econômico real.

Este indicador é um dos principais termômetros da economia como um todo. O crescimento do PMI composto caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

