O produto interno bruto (PIB) é calculado trimestral e anualmente com base nas contas nacionais. Nos cálculos, aplica-se uma ideia interna dividindo por tipo de atividade econômica exercida na Alemanha.

Para além de outros estudos estatísticos econômicos (como dados das autoridades financeiras e fiscais, da Agência Federal do Emprego, de grandes empresas, etc.), as contas nacionais também são incluídas no cálculo do PIB. As contas nacionais são definidas em termos de procedência (ex.: quanto à indústria, valor agregado bruto de provedores de serviços, menos impostos) e em termos de consumo (gastos de consumo, investimentos e exportações líquidas - exportações menos importações). Ambos os componentes são coordenados, resultando no valor do PIB que é publicado.

Os valores das contas nacionais e, consequentemente, do PIB podem ser ajustados a um preço anual em comparação com o ano anterior. Para isso, os valores anuais são estimados pelos preços médios do ano anterior, o que possibilita a obtenção de séries temporais comparáveis. Para cálculos trimestrais na Alemanha, usa-se o chamado método de sobreposição anual, enquanto os resultados trimestrais são vinculados aos anuais. As variações sazonais e de calendário são calculadas e publicadas usando o método Census X-12-ARIMA, por um lado, e o método Berlin BV 4.1, por outro.

Esses números permitem comparações tanto na Europa quanto internacionalmente. A continuidade dos resultados é mantida para toda a Alemanha a partir de 1991, já para a Alemanha Ocidental, de 1970 a 1991.

Produto Interno Bruto - Trimestral - (GDP q/q) reflete a variação no valor em termos monetários no trimestre reportado em relação ao trimestre anterior.. Os dados são ajustados tendo em conta flutuações sazonais e de calendário. O crescimento do PIB pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

