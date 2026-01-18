CalendárioSeções

Alemanha - Produto Interno Bruto (Trimestral) (Germany Gross Domestic Product (GDP) q/q)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Escritório Federal de Estatística Alemão (Federal Statistical Office of Germany)
Setor:
PIB
Alta 0.0% 0.0%
0.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.4%
0.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O produto interno bruto (PIB) é calculado trimestral e anualmente com base nas contas nacionais. Nos cálculos, aplica-se uma ideia interna dividindo por tipo de atividade econômica exercida na Alemanha.

Para além de outros estudos estatísticos econômicos (como dados das autoridades financeiras e fiscais, da Agência Federal do Emprego, de grandes empresas, etc.), as contas nacionais também são incluídas no cálculo do PIB. As contas nacionais são definidas em termos de procedência (ex.: quanto à indústria, valor agregado bruto de provedores de serviços, menos impostos) e em termos de consumo (gastos de consumo, investimentos e exportações líquidas - exportações menos importações). Ambos os componentes são coordenados, resultando no valor do PIB que é publicado.

Os valores das contas nacionais e, consequentemente, do PIB podem ser ajustados a um preço anual em comparação com o ano anterior. Para isso, os valores anuais são estimados pelos preços médios do ano anterior, o que possibilita a obtenção de séries temporais comparáveis. Para cálculos trimestrais na Alemanha, usa-se o chamado método de sobreposição anual, enquanto os resultados trimestrais são vinculados aos anuais. As variações sazonais e de calendário são calculadas e publicadas usando o método Census X-12-ARIMA, por um lado, e o método Berlin BV 4.1, por outro.

Esses números permitem comparações tanto na Europa quanto internacionalmente. A continuidade dos resultados é mantida para toda a Alemanha a partir de 1991, já para a Alemanha Ocidental, de 1970 a 1991.

Produto Interno Bruto - Trimestral - (GDP q/q) reflete a variação no valor em termos monetários no trimestre reportado em relação ao trimestre anterior.. Os dados são ajustados tendo em conta flutuações sazonais e de calendário. O crescimento do PIB pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.0%
0.0%
0.0%
3 trim. 2025 prelim.
0.0%
-0.2%
-0.2%
2 trim. 2025
-0.3%
-0.1%
-0.1%
2 trim. 2025 prelim.
-0.1%
0.3%
0.3%
1 trim. 2025
0.4%
0.2%
0.2%
1 trim. 2025 prelim.
0.2%
0.0%
-0.2%
4 trim. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
4 trim. 2024 prelim.
-0.2%
0.1%
0.1%
3 trim. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
3 trim. 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
-0.3%
2 trim. 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 trim. 2024 prelim.
-0.1%
0.1%
0.2%
1 trim. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
1 trim. 2024 prelim.
0.2%
0.0%
-0.5%
4 trim. 2023
-0.3%
-0.3%
-0.3%
4 trim. 2023 prelim.
-0.3%
0.0%
0.0%
3 trim. 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 trim. 2023 prelim.
-0.1%
-0.2%
0.1%
2 trim. 2023
0.0%
0.0%
0.0%
2 trim. 2023 prelim.
0.0%
0.6%
-0.1%
1 trim. 2023
-0.3%
0.0%
0.0%
1 trim. 2023 prelim.
0.0%
-0.1%
-0.5%
4 trim. 2022
-0.4%
-0.2%
-0.2%
4 trim. 2022 prelim.
-0.2%
-1.1%
0.5%
3 trim. 2022
0.4%
0.3%
0.3%
3 trim. 2022 prelim.
0.3%
0.4%
0.1%
2 trim. 2022
0.1%
0.1%
0.0%
2 trim. 2022 prelim.
0.0%
0.1%
0.8%
1 trim. 2022
0.2%
0.2%
0.2%
1 trim. 2022 prelim.
0.2%
-1.1%
-0.3%
4 trim. 2021
-0.3%
-0.7%
-0.7%
4 trim. 2021 prelim.
-0.7%
0.5%
1.7%
3 trim. 2021
1.7%
1.8%
1.8%
3 trim. 2021 prelim.
1.8%
1.8%
1.9%
2 trim. 2021
1.6%
1.5%
1.5%
2 trim. 2021 prelim.
1.5%
-1.8%
-2.1%
1 trim. 2021
-1.8%
-1.7%
-1.7%
1 trim. 2021 prelim.
-1.7%
-8.0%
0.5%
4 trim. 2020
0.3%
0.1%
0.1%
4 trim. 2020 prelim.
0.1%
11.2%
8.5%
3 trim. 2020
8.5%
8.2%
8.2%
3 trim. 2020 prelim.
8.2%
-8.9%
-9.8%
2 trim. 2020
-9.7%
-10.1%
-10.1%
2 trim. 2020 prelim.
-10.1%
-2.2%
-2.0%
1 trim. 2020
-2.2%
-2.2%
-2.2%
1 trim. 2020 prelim.
-2.2%
-0.3%
-0.1%
4 trim. 2019
0.0%
0.0%
0.0%
4 trim. 2019 prelim.
0.0%
0.5%
0.2%
3 trim. 2019
0.1%
0.1%
0.1%
3 trim. 2019 prelim.
0.1%
-0.1%
-0.2%
