CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Alemanha - Variação no Desemprego (Germany Unemployment Change)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Agência Federal de Emprego (Federal Employment Agency)
Setor:
Trabalho
Moderada 1 mil 2 mil
-2 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-1 mil
1 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Como existem vários métodos para registrar os dados do desemprego, sua definição pode ser diferente. A diferença está na forma como os dados são coletados, no método de busca de emprego e na fixação do número mínimo de cidadãos empregados.

No cálculo das estatísticas de emprego do Escritório Federal de Estatísticas, aplicam-se os critérios internacionais formulados pela Organização Internacional do Trabalho, permitindo classificar a população de acordo com sua situação de emprego. A fonte dos dados do desemprego vem de uma pesquisa mensal realizada na Alemanha pela Mikrozensus, dessa sondagem participam 35 000 pessoas. De acordo com o Código Social Alemão (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB), os valores são extraídos de dados fornecidos por agências de emprego e centros de emprego. De acordo com as normas de contabilidade, uma pessoa é considerada desempregada se estiver registrada como tal junto às autoridades competentes. A partir de janeiro de 2007, dados de desemprego separados são agrupados em estatísticas, ao mesmo tempo, os registros sobre desemprego e procura de emprego são considerados sem duplicação.

A Variação no Desemprego (Unemployment Change) é a mudança no número total de desempregados em comparação com o mês anterior. Para o indicador, é aplicado um ajuste de sazonalidade.

O nível de desemprego é considerado um dos termômetros econômicos mais importantes. No entanto, como não acompanham eventos econômicos reais durante vários meses, podem confirmam a situação econômica. A diminuição da taxa de desemprego pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Variação no Desemprego (Germany Unemployment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1 mil
2 mil
-2 mil
out. 2025
-1 mil
2 mil
13 mil
set. 2025
14 mil
0 mil
-7 mil
ago. 2025
-9 mil
12 mil
2 mil
jul. 2025
2 mil
11 mil
10 mil
jun. 2025
11 mil
18 mil
33 mil
mai. 2025
34 mil
12 mil
6 mil
abr. 2025
4 mil
14 mil
25 mil
mar. 2025
26 mil
2 mil
9 mil
fev. 2025
5 mil
2 mil
11 mil
jan. 2025
11 mil
6 mil
10 mil
dez. 2024
10 mil
12 mil
6 mil
nov. 2024
7 mil
16 mil
26 mil
out. 2024
27 mil
9 mil
19 mil
set. 2024
17 mil
9 mil
4 mil
ago. 2024
2 mil
14 mil
17 mil
jul. 2024
18 mil
12 mil
20 mil
jun. 2024
19 mil
10 mil
25 mil
mai. 2024
25 mil
7 mil
11 mil
abr. 2024
10 mil
7 mil
6 mil
mar. 2024
4 mil
4 mil
12 mil
fev. 2024
11 mil
1 mil
1 mil
jan. 2024
-2 mil
16 mil
2 mil
dez. 2023
5 mil
-9 mil
21 mil
nov. 2023
22 mil
-7 mil
31 mil
out. 2023
30 mil
-4 mil
12 mil
set. 2023
10 mil
0 mil
20 mil
ago. 2023
18 mil
3 mil
1 mil
jul. 2023
-4 mil
5 mil
30 mil
jun. 2023
28 mil
7 mil
13 mil
mai. 2023
9 mil
9 mil
23 mil
abr. 2023
24 mil
11 mil
19 mil
mar. 2023
16 mil
15 mil
6 mil
fev. 2023
2 mil
19 mil
-11 mil
jan. 2023
-15 mil
23 mil
-13 mil
dez. 2022
-13 mil
27 mil
15 mil
nov. 2022
17 mil
28 mil
9 mil
out. 2022
8 mil
20 mil
13 mil
set. 2022
14 mil
5 mil
26 mil
ago. 2022
28 mil
-3 mil
45 mil
jul. 2022
48 mil
-9 mil
132 mil
jun. 2022
133 mil
-13 mil
-5 mil
mai. 2022
-4 mil
-14 mil
-13 mil
abr. 2022
-13 mil
-18 mil
-18 mil
mar. 2022
-18 mil
-18 mil
-32 mil
fev. 2022
-33 mil
-22 mil
-48 mil
jan. 2022
-48 mil
-29 mil
-29 mil
dez. 2021
-23 mil
-39 mil
-34 mil
nov. 2021
-34 mil
-47 mil
-40 mil
out. 2021
-39 mil
-39 mil
-31 mil
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido