Alemanha - Leilão Bund a 2 anos (Germany 2-Year Note Auction)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Agência Financeira Alemã (German Finance Agency)
Setor:
Mercados
Baixa 2.05%
1.98%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.05%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O órgão financeiro alemão planeja o financiamento do orçamento federal e de seus fundos especiais, emitindo títulos do governo, como títulos do Tesouro e títulos federais com vencimentos diferentes. Ao emitir títulos, o emissor se compromete a pagar juros fixos anuais e reembolsar a dívida pelo valor nominal ao final do prazo. Como os juros são pagos apenas uma vez por ano, os juros cobrados são incluídos na compra e venda. As obrigações de longo prazo têm o vencimento mais longo. Como regra, os pagamentos regulares dos juros desses títulos são constantes durante a vida da obrigação, daí que, para determinar a taxa de juros atual do mercado, é usado seu preço de emissão.

Se a atratividade de um título como forma de investimento aumenta devido ao comportamento da moeda e/ou do emissor, seu preço de emissão ou venda aumenta e a taxa de juros cai. Os riscos que um investidor assume ao comprar tais títulos podem ser descritos como: risco de preço (ao vender um título até o final do vencimento), risco de taxa de juros (mudança na taxa de juros do mercado afetando o preço de mercado), risco de crédito (o emissor pode se tornar insolvente ou atrasar/suspender juros/pagamento), risco de moeda (ao comprar um título tendo uma moeda de emissão diferente).

Entre todos os títulos, os do Tesouro "Schatzanweisungen" têm o vencimento mais curto, não superior a dois anos. A Alemanha também emite títulos do tesouro de 1 ano sem juros. Os juros acumulados sobre esses títulos são pagos uma vez, no prazo de vencimento ao preço de compra. Os titulares de títulos do Tesouro de 2 anos recebem uma taxa anual (cupom) constante e, no vencimento, recebem o valor nominal total.

Na maioria dos casos, um aumento nas taxas de juros pode preceder o crescimento econômico, enquanto seu declínio pode ser considerado como um sinal de desaceleração. Como a Alemanha é o estado-membro mais forte da União Européia em termos de condição financeira, uma mudança na taxa de juros dos títulos pode ter o efeito correspondente sobre o euro.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Leilão Bund a 2 anos (Germany 2-Year Note Auction)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2.05%
1.98%
1.98%
1.91%
1.91%
2.01%
2.01%
1.96%
1.96%
1.90%
1.90%
1.87%
1.87%
1.85%
1.85%
1.78%
1.78%
1.94%
1.94%
1.67%
1.67%
2.01%
2.01%
2.22%
2.22%
2.14%
2.14%
2.26%
2.26%
2.18%
2.18%
1.94%
1.94%
2.11%
2.11%
2.16%
2.16%
2.14%
2.14%
2.41%
2.41%
2.38%
2.38%
2.73%
2.73%
2.80%
2.80%
3.01%
3.01%
2.93%
2.93%
2.91%
2.91%
2.84%
2.84%
2.80%
2.80%
2.79%
2.79%
2.49%
2.49%
2.44%
2.44%
2.64%
2.64%
3.06%
3.06%
3.12%
3.12%
3.10%
3.10%
3.12%
3.12%
3.07%
3.07%
3.15%
3.15%
2.82%
2.82%
2.88%
2.88%
2.62%
2.62%
3.14%
3.14%
2.64%
2.64%
2.58%
2.58%
2.11%
2.11%
2.28%
2.28%
1.91%
1.91%
1.31%
1.31%
0.58%
0.58%
0.34%
