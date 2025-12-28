O órgão financeiro alemão planeja o financiamento do orçamento federal e de seus fundos especiais, emitindo títulos do governo, como títulos do Tesouro e títulos federais com vencimentos diferentes. Ao emitir títulos, o emissor se compromete a pagar juros fixos anuais e reembolsar a dívida pelo valor nominal ao final do prazo. Como os juros são pagos apenas uma vez por ano, os juros cobrados são incluídos na compra e venda. As obrigações de longo prazo têm o vencimento mais longo. Como regra, os pagamentos regulares dos juros desses títulos são constantes durante a vida da obrigação, daí que, para determinar a taxa de juros atual do mercado, é usado seu preço de emissão.

Se a atratividade de um título como forma de investimento aumenta devido ao comportamento da moeda e/ou do emissor, seu preço de emissão ou venda aumenta e a taxa de juros cai. Os riscos que um investidor assume ao comprar tais títulos podem ser descritos como: risco de preço (ao vender um título até o final do vencimento), risco de taxa de juros (mudança na taxa de juros do mercado afetando o preço de mercado), risco de crédito (o emissor pode se tornar insolvente ou atrasar/suspender juros/pagamento), risco de moeda (ao comprar um título tendo uma moeda de emissão diferente).

"Bundesobligationen" é um tipo de título alemão de médio prazo. Os títulos do governo alemão têm um prazo de 5 anos e, portanto, cobrem a diferença entre títulos públicos de curto prazo e de longo prazo da Alemanha.

Na maioria dos casos, um aumento nas taxas de juros pode preceder o crescimento econômico, enquanto seu declínio pode ser considerado como um sinal de desaceleração. Como a Alemanha é o estado-membro mais forte da União Européia em termos de condição financeira, uma mudança na taxa de juros dos títulos pode ter o efeito correspondente sobre o euro.

