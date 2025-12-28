Ao calcular as exportações (Exports m/m), são considerados preços em euros (moedas estrangeiras são convertidas à taxa de câmbio atual) pagos pelo comprador estrangeiro na fronteira alemã e que não são indicados na lista de preços. No comércio exterior, tais preços são referidos como FOB (Free on Board), o que indica não apenas o local onde é tomado o preço, mas também o fato de o vendedor local arcar com os custos até ao porto; os custos e riscos para o comprador estrangeiro começam a partir desse momento. Os preços não incluem taxas governamentais, como o IVA e os impostos especiais de consumo. Para ter uma amostra representativa de 6 100 preços em euros, os dados são recolhidos em aproximadamente 4 800 pontos de informação. Moedas estrangeiras são convertidas em euros à taxa de meados do mês.

O índice pode ser descrito como uma média ponderada de variações no preço de mercadorias exportadas tomada de uma amostra representativa (preços representativos). Os pesos para produtos selecionados são definidos com base nos valores de importação correspondentes obtidos de estatísticas de comércio exterior para o ano base.

Séries de preços separadas são reduzidas a um único ano base (cujo valor é igual a 100). Para alguns bens comercializados internacionalmente, como, por exemplo, grãos e metais, também são usadas cotações de bolsas internacionais. Como, ao calcular o índice, são aplicados ajustes, os valores mensais das séries de preços individuais refletem alterações de preço "líquidas".

O índice é calculado usando a fórmula de Laspeyres. Adicionalmente, os valores dos pesos, calculados para o período base atual, permanecem inalterados até que um novo ano base seja estabelecido. O próximo ano base será 2020, o atual é 2010.

Os Preços de Bens Exportados - Anual - (Exports y/y) refletem a variação dos preços no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os índices de preços para exportações e importações são usados para definir os termos de troca, que, por sua vez, são um indicador da estabilidade econômica. Se os preços de exportação aumentam em comparação com os preços de importação, os termos de troca melhoram. Isso é considerado um fator favorável para a economia e pode ter um efeito positivo nas cotações da moeda.

