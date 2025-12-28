O Índice de Preços no Atacado (IPA) aufere o movimento de preços de mercadorias vendidas (produzidas ou importadas) por atacadistas no mercado interno como parte de acordos de atacado com intermediários comerciais, com empresas da indústria de reciclagem e com outros atacadistas. O índice é calculado como uma média ponderada das variações de preço (médias) coletadas para uma amostra representativa de mercadorias (preços representativos) mensalmente no quinto dia do mês de relatório. A parcela de vendas no ano base serve como critério de ponderação.

São considerados preços reais (não a lista de preços, nem os preços base, nem a renda média), que não incluem imposto sobre valor agregado, mas incluem impostos de consumo (por exemplo, imposto sobre óleo mineral, imposto sobre tabaco) e outras taxas obrigatórias (por exemplo, taxa de armazenamento de produtos refinados). Os preços são coletados em 1 200 pontos de informação para 64 setores da economia. Os preços do mercado de atacado e os do mercado de commodities também são usados para certos alimentos.

O índice é calculado usando a fórmula de Laspeyres. Adicionalmente, os valores dos pesos, calculados para o período base atual, permanecem inalterados até que um novo ano base seja estabelecido. O próximo ano base será 2020. Agora os preços são analisados em comparação com os do ano base 2010.

O Índice de Preços no Atacado - Mensal - (Wholesale Price Index, WPI m/m) reflete a mudança de preço no mês calculado em comparação com o anterior. O crescimento do índice indica um aumento nas vendas no varejo e nos gastos do consumidor, o que pode ter um efeito positivo nas cotações do euro.

Últimos valores: