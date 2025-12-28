CalendárioSeções

Alemanha - Índice de Preços no Atacado (IPA) (Anual) (Germany Wholesale Price Index y/y)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Escritório Federal de Estatística Alemão (Federal Statistical Office of Germany)
Setor:
Preços
Baixa 1.5% 1.0%
1.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços no Atacado (IPA) reflete a variação nos de preços de mercadorias vendidas (produzidas ou importadas) por atacadistas no mercado interno como parte de acordos de atacado com intermediários comerciais, com empresas da indústria de reciclagem e com outros atacadistas. O índice é calculado como uma média ponderada das variações de preço (médias) coletadas para uma amostra representativa de mercadorias (preços representativos) mensalmente no quinto dia do mês de relatório. A parcela de vendas no ano base serve como critério de ponderação.

São considerados preços reais (não a lista de preços, nem os preços base, nem a renda média), que não incluem imposto sobre valor agregado, mas incluem impostos de consumo (por exemplo, imposto sobre óleo mineral, imposto sobre tabaco) e outras taxas obrigatórias (por exemplo, taxa de armazenamento de produtos refinados). Os preços são coletados em 1 200 pontos de informação para 64 setores da economia. Os preços do mercado de atacado e os do mercado de commodities também são usados para certos alimentos.

O índice é calculado usando a fórmula de Laspeyres. Adicionalmente, os valores dos pesos, calculados para o período base atual, permanecem inalterados até que um novo ano base seja estabelecido. O próximo ano base será 2020. Agora os preços são analisados em comparação com os do ano base 2010.

O Índice de Preços no Atacado (IPA) - Anual - (Wholesale Price Index, WPI y/y) reflete a mudança no preço durante o mês reportado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O crescimento do índice indica um aumento nas vendas no varejo e nos gastos do consumidor, o que pode ter um efeito positivo nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Preços no Atacado (IPA) (Anual) (Germany Wholesale Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.5%
1.0%
1.1%
out. 2025
1.1%
0.8%
1.2%
set. 2025
1.2%
0.7%
ago. 2025
0.7%
1.2%
0.5%
jul. 2025
0.5%
1.2%
0.9%
jun. 2025
0.9%
-0.2%
0.4%
mai. 2025
0.4%
0.2%
0.8%
abr. 2025
0.8%
1.7%
1.3%
mar. 2025
1.3%
2.5%
1.6%
fev. 2025
1.6%
0.9%
0.9%
jan. 2025
0.9%
1.0%
0.1%
dez. 2024
0.1%
-0.9%
-0.6%
nov. 2024
-0.6%
0.7%
-0.8%
out. 2024
-0.8%
-1.4%
-1.6%
set. 2024
-1.6%
-1.9%
-1.1%
ago. 2024
-1.1%
0.7%
-0.1%
jul. 2024
-0.1%
-1.4%
-0.6%
jun. 2024
-0.6%
0.1%
-0.7%
mai. 2024
-0.7%
-0.4%
-1.8%
abr. 2024
-1.8%
-3.6%
-2.6%
mar. 2024
-3.0%
-1.9%
-3.0%
fev. 2024
-3.0%
-1.3%
-2.7%
jan. 2024
-2.7%
-2.4%
-2.6%
dez. 2023
-2.6%
-3.3%
-3.6%
nov. 2023
-3.6%
-3.3%
-4.2%
out. 2023
-4.2%
-3.7%
-4.1%
set. 2023
-4.1%
-4.3%
-2.7%
ago. 2023
-2.7%
-5.1%
-2.8%
jul. 2023
-2.8%
-2.6%
-2.9%
jun. 2023
-2.9%
-1.2%
-2.6%
mai. 2023
-2.6%
-3.3%
-0.5%
abr. 2023
-0.5%
-0.7%
2.0%
mar. 2023
2.0%
6.2%
8.9%
fev. 2023
8.9%
8.8%
10.6%
jan. 2023
10.6%
13.5%
12.8%
dez. 2022
12.8%
13.0%
14.9%
nov. 2022
14.9%
14.7%
17.4%
out. 2022
17.4%
18.0%
19.9%
set. 2022
19.9%
19.0%
18.9%
ago. 2022
18.9%
21.0%
19.5%
jul. 2022
19.5%
19.5%
21.2%
jun. 2022
21.2%
20.4%
22.9%
mai. 2022
22.9%
24.1%
23.8%
abr. 2022
23.8%
24.0%
22.6%
mar. 2022
22.6%
16.9%
16.6%
fev. 2022
16.6%
15.1%
16.2%
jan. 2022
16.2%
15.2%
16.1%
dez. 2021
16.1%
17.6%
16.6%
nov. 2021
16.6%
16.6%
15.2%
out. 2021
15.2%
14.6%
13.2%
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

